'GH VIP 7': El Cejas, segundo concursante confirmado de la edición

A la lista de los concursantes confirmados para 'GH VIP 7', encabezada por Mila Ximénez, se le ha sumado una personalidad más, aunque en este caso se trata de un rostro más conocido por su faceta en redes sociales: El Cejas. Aun así, además de su perfil como influencer y youtuber, Diego Arroba también tuvo la oportunidad de participar en 'Got Talent España', interpretando un tema propio de dembow.

El Cejas, en su paso por 'Got Talent'

Fue en el programa de Telecinco donde se dio a conocer a mayor nivel y llegando a otro tipo de público que no le sigue en Internet. Su participación no defraudó, atreviéndose a vacilar a Risto Mejide, haciendo llorar y bailar a Paz Padilla y logrando que Santi Millán disfrutase tanto que acabara entregándole su Pase de Oro. Sin embargo, este acceso directo a la final estuvo cargado de polémica, ya que 3 miembros del jurado no le querían ver de nuevo porque no creían que fuese una actuación digna de una final. "¿Nos lo vamos a volver a comer? No me lo creo", preguntaba Risto.

Con miembros del equipo a favor y con otros en contra, El Cejas volvió al programa de Telecinco en la semifinal con un nuevo tema, aunque esta vez ya no consiguió pasar a la nueva fase dando por acabado, en ese momento, su paso por el talent. Sin embargo, el fenómeno en el que se convirtió, ya que todos hablaban de ellos, le sirvió para que Mediaset siguiese confiando en él y no quisiera perderle la pista. Por ello, en marzo le ficharon para presentar 4 programas de 'Morninglory' en la web del grupo de comunicación y ha sido suficiente para ver que tiene potencial suficiente para convertirse en uno de los concursantes de la séptima edición de 'GH VIP'.

Empezamos el día con un notición... ???? ¡¡¡El Cejas, segundo concursante oficial de #GHVIP7!!! ???? Y nos promete que lo va a dar todo dentro de la casa ???? pic.twitter.com/m2fItp9xXu — Gran Hermano (@ghoficial) August 28, 2019

Quien no le apoye, se lleva dos "placas"

"Os quiero ver a todos apoyando a muerte al menda por las redes sociales, los teléfonos, los SMS, que os gastáis más en el chino de abajo por cuatro chuches", advierte El Cejas en su video de presentación. El que ya se ha confirmado como segundo concursante oficial de la edición ha advertido a los espectadores que "Cuidadito, chavales, como no me apoyéis porque os lleváis dos placas", haciendo alusión a su famoso "placa placa".