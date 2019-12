Alba Carrillo recibe un mensaje de Santi Burgoa en 'GH VIP 7': "No pensaba que podría hacer esto por mí"

La noche del domingo 8 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró un nuevo debate en el que la organización sorprendió a Alba Carrillo, Noemí Salazar, Mila Ximénez y Adara Molinero, las cuatro finalistas, con mensajes lanzados por algunos de sus seres queridos. Un momento en el que destacaron especialmente las palabras que Santi Burgoa lanzó a Carrillo, con quien había iniciado una relación sentimental antes de que ella ingresara en el reality.

Las finalistas de 'GH VIP 7', emocionadas tras recibir mensajes del exterior

Mila fue la primera en leer un mensaje, escrito por su hija Alba, quien aseguraba que "no te mando un mensaje de ánimo porque ya no te hace falta" y subrayó el hecho de lo lejos que había llegado sin mensajes, aunque con el apoyo de sus seres queridos. "Es maravillosa, siempre me anima cuando quiero hacer locuras de estas, todo lo contrario", alabó la concursante al hablar de su hija, que describió como "el amor de mi vida". "Soy yo la que confía menos en mí que ella", bromeó Ximénez, tras la cual fue Carrillo la encargada de leer un nuevo mensaje de Santi Burgoa.

"Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila, todo está perfecto fuera", declaró el presentador, antes de señalar que "tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias". "No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía", solicitó Burgoa, antes de animar a la finalista a seguir "siendo como eres" y confesar lo mucho que la echaba de menos. "Te espero siempre. Te quiero", concluyó Santi, en un mensaje que Carrillo leyó en voz alta, emocionada. "Es una persona a la que quiero mucho, que es muy especial para mí", confesó la finalista, perpleja, después de admitir que no se lo creía. "No sabes lo importante que es para mí que me espere, porque he pasado miedo", declaró Alba, antes de señalar que "no pensaba que podría hacer esto por mí".

"Me va a estallar el corazón"

"Me esperan todos, no me lo puedo creer", lloró Carrillo, después de recibir tanto un emotivo mensaje cargado de ánimo de su madre, Lucía Pariente, como noticias de su hijo. "Tengo que digerirlo, me va a estallar el corazón", añadió la concursante, antes de confesar que "para mí, ya he ganado hoy", tras lo cual Noemí pudo leer un mensaje de su marido. "Necesito mucho las palabras de mi madre", confesó la concursante, después de dar las gracias a su pareja por sus palabras de ánimo, en las que destacaba lo mucho que la echaban de menos, lo orgullosos que estaban y el hecho de que Salazar se hubiera "dado a conocer tal como eres realmente".

Un conmovedor momento que concluyó con Adara, quien pudo leer palabras escritas por su madre, quien alabó que fuera "una mujer increíble que no se somete ante nada y que quiere vivir con pasión y alegría". "Has tomado decisiones valientes en el concurso y tienes derecho a hacerlo. Llevas dentro 'Gran Hermano'", recogía el mensaje de la madre de Adara, antes de que la finalista recibiera un muñeco de su hijo. "Muchas gracias, porque estoy en shock porque le echo mucho de menos. Pienso mucho en él siempre", confesó Molinero, antes de romper a llorar y confesar que "mi bebé lo es todo para mí".