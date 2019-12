Alba Carrillo, Noemí Salazar, Mila Ximénez y Adara, finalistas definitivas de 'GH VIP 7': "Esto es un sueño"

La noche del jueves 5 de diciembre, Telecinco emitió la decimocuarta gala de 'GH VIP 7', en la que Estela Grande resultó ser la duodécima concursante expulsada tras un duelo con Adara Molinero. Una decisión por parte de la audiencia después de la cual el programa dio a conocer a las restantes concursantes, Alba Carrillo, Noemí Salazar, Mila Ximénezy Adara, su condición como finalistas de la edición.

Alba Carrillo, Mila Ximénez, Noemí Salazar y Adara, emocionadas en 'GH VIP 7'

Las concursantes recibieron la buena noticia en el jardín, envueltas por la recién inaugurada iluminación navideña, donde pudieron ver un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos en el reality, además de escuchar las voces de algunos de sus seres queridos alabando su concurso. "Esto es un sueño", declaró Noemí, emocionada al igual que sus compañeras, al conocer su condición como finalista de la edición, de la cual ya disfrutaba junto a Carrillo desde hacía una semana, al quedar ambas libres de las nominaciones.

Jordi González quiso conocer entonces las impresiones de las cuatro finalistas, ante lo que Adara confesó que había "muchos nervios", antes de dedicar el premio a sus padre y a su hijo. "Joder, Jordi, me parece increíble. Me siento tan bien de estar aquí", reconoció Mila, antes de asegurar que "públicamente doy gracias a todos los que me convencieron para entrar en GH", después de rememorar todos sus amagos de abandonar el reality. "Se lo dedico a mi familia y sobre todo a Jorge Javier Vázquez, que me animó a venir", añadió la concursante.

"Son bravísimas"

Mila concluyó su intervención recordando a algunos de sus compañeros, presentes y ausentes, que la habían animado a continuar en sus momentos bajos. "Agradezco profundamente que creyeran que podía", declaró Ximénez, emocionada. "Ha habido semanas que me he sentido súper bloqueada, súper pequeña. He ido superando muchos miedos y no me creo haber llegado a este punto", confesó por su parte Noemí, igual de conmovida que sus compañeras, antes de dedicar el momento a sus compañeros, su familia y al equipo de 'Los Gipsy Kings'. En ese momento, el presentador pidió un fuerte aplauso "para estas cuatro mujeres, que son bravísimas", antes de Carrillo reconociera tener muy presente a su hijo y a su madre, Lucía Pariente. "Esto también es suyo. Quiero felicitar a la otra finalista que está en plató", declaró la concursante, agradecida por el apoyo que Pariente le había dado siempre.