'GH VIP 8' se despide de Carmen Alcayde al ser la finalista menos votada

Por Beatriz Prieto

'GH VIP 8' inauguró su última semana de la edición, el jueves 14 de diciembre, con una decimocuarta gala que arrancó con seis finalistas y concluyó con uno menos. Tras una gala marcada por los "juicios" a dichos concursantes, mientras los porcentajes de los votos variaban bastante poco, finalmente el programa puso fin al concurso deCarmen Alcayde, al contar solo con un 9,7% de los votos.

Los finalistas de 'GH VIP 8' antes de conocer la identidad del sexto clasificado

. A lo largo de la noche, en medio de los juicios a los finalistas con distintas visitas del exterior como parte de la acusación o la defensa, el programa fue actualizando las cifras que, alrededor de una hora antes de anunciar quién era el sexto expulsado,

Ya en los últimos minutos de la gala, el programa reunió en la sala de expulsión a los seis finalistas, Alcayde, Laura Bozzo, Michael Terlizzi, Naomi Asensi, Luitingo y Albert Infante, para anunciar cuál de ellos se caería de la carrera por la victoria esa misma noche. Una suerte que, finalmente, corrió la primera, para sorpresa de parte de la audiencia, pero no así de la propia Alcayde, que apenas se alteró al escuchar su nombre. "No pasa nada. El amarillo al final, voy a seguir siendo supersticiosa", bromeó la valenciana, después de abrazar uno a uno a sus compañeros, haciendo referencia al color que le había dado el programa para su campaña.

"Tienes que estar muy orgullosa"

"Quiero darte la enhorabuena, porque has luchado muchísimo", la felicitó Marta Flich desde plató, antes de preguntarle si "te esperabas llegar hasta aquí". "No, la verdad es que cuando entré lo hice para dos semanas y no me lo esperaba. Estoy supercontenta, era una final con gente muy fuerte que merece muchísimo ganar", contestó Alcayde, a quien la presentadora señaló los "momentazos" que había dejado en el reality, que el programa recopiló en un vídeo que desató las lágrimas de la valenciana. "Por una sola décima. Tienes que estar muy orgullosa. Eres sexta finalista de 'GH VIP 8'", recalcó Flich.

"Quería llegar a la final para coger de la mano a mi ganador, que es Albert, o a Naomi. Me hubiera gustado estar como amiga, como concursante y como colaboradora. Y si es Laura, también. Pero no ha podido ser, ese sueño lo viviré desde el plató", declaró Alcayde, emocionada, con "muchísimas ganas de ver a mis hijos". Un emotivo momento en el que la valenciana llegó a firmar la paz con Bozzo, ante las tiranteces de los últimos días: "No hagas caso de la gente, yo te quiero de verdad. No tengas rencor, si somos las dos iguales. Son tonterías todo esto, lo importante son otras cosas".