Albert Infante ('GH VIP 8'), destrozado tras el desplante de Pilar Llori en directo

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La octava edición de 'GH VIP' se adentra en su recta final tras la expulsión de Pilar Llori. Tal y como se ha anunciado en 'GH VIP: El debate', para que se desarrolle la última etapa del reality, los concursantes deben contar con un jefe de campaña que les apoye desde plató. Además, este tiene que ser alguno de los compañeros que han estado en la casa de Guadalix.

Pilar Llori y Albert Infante en 'GH VIP: El debate'

Aunque todo parecía darse con normalidad, Albert Infante ha comunicado que uno de los exconcursantes no quería ser jefe de campaña de uno de los finalistas: " Albert Infante Naomi Asensi antes que a ti". "No sé lo que habrá visto ni nada, pero bueno, no sé. No lo entiendo mucho.", ha comentado la bailaora intentando aguantar las lágrimas.

Por otro lado, se encontraba Naomi Asensi, quien, en un primer momento, ha aceptado que la madrileña lidere su campaña: "A ver, estoy un poco shockeada porque ellos estaban muy unidos. Sí que es verdad que en algún momento Pilar sí que me había comentado que a lo mejor en este tiempo no había sentido tanto el apoyo de Albert y yo encantadísima de que sea mi jefa de campaña. Ya nos contará por qué ha sido el cambio. (...) Yo la hubiera elegido, pero me sabe fatal por esto que está pasando (...) Si tiene tantas ganas de defenderme es que lo va a hacer súper mega bien".

Susana Bianca y Albert Infante en 'GH VIP: El debate'

Susan Bianca, jefa de campaña de Albert Infante

Finalmente, Albert Infante se ha ido desolado al confesionario para hablar con Ion Aramendi: "Yo a Pilar la quiero igual, eh. (...) Es que no sé lo que ha pasado, a lo mejor no la apoyé lo suficiente". A continuación, el presentador le ha dado los nombres de los exconcursantes que podían defenderle y la bailaora se ha preguntado que cómo le iba a defender alguno de ellos si con todos había tenido enfrentamientos.

Al final, la participante ha escogido a Susana Bianca, quien tenía pensado decirle que no y quien ha desatado de nuevo el llanto de Albert Infante: "Otra, por favor, ¿esto qué es? Otra, que no, joder tío, ya me parece esto... (...) Es que no valgo para nada, pero ella lo va a hacer por pena". En cambio, la modelo ha decidido aceptar la propuesta y convertirse en su jefa de campaña. Por su parte, Naomi Asensi ha terminado rechazando que Pilar Llori esté al frente de la suya, ya que no le ha gustado lo que le ha hecho a Infante.