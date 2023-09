Por Beatriz Prieto |

'GH VIP: Límite 48 horas' celebró su segunda cita semanal la noche del martes 26 de septiembre, en Telecinco, con los cuatro primeros nominados en la cuerda floja: Alex Caniggia, Karina, Luca Dazi y Zeus Montiel. Cuatro nombres que se vieron reducidos a dos, después de que Marta Flich anunciara a los dos primeros salvados: Karina y Montiel.

Álex, Zeus, Karina y Luca antes de las salvaciones en 'GH VIP 8: Límite 48 horas'

La noche arrancó con, que apenas variaron minutos después, cuando la última cifra perdió un punto que ganó la primera. "Es la primera expulsión, yo estoy muy nervioso porque no me gustaría salir el primero.", confesó Dazi, cuando la presentadora quiso conocer las impresiones de los nominados. En el caso de Montiel, el concurso confesó que "me daría muchísima pena" ser el primer expulsado, "porque".

"He encontrado una gran familia. Al entrar estuve un poco desubicado, pero me estoy encontrando y creo que tengo mucho que dar", añadía el concursante. "Si yo salgo, veré pronto a mis hijas y mis nietos. Será una experiencia maravillosa. Me llevo el corazón lleno de amor", manifestó por su parte Karina, cuya ilusión "y mi misión ha sido venir para animar a la gente mayor. Que por ser mayores, no somos inútiles", tras lo cual Caniggia dejó claro que él estaba muy tranquilo y dispuesto a jugar "la Champions".

"Tengo la sensación de que me voy"

Karina fue entonces sorprendida con la buena noticia de que era la primera salvada, momento en el que la artista se mostró muy emocionada: "Muchísimas gracias. Os lo agradezco mucho, aunque estoy torpe para hacer las cosas de la casa, pero estoy muy feliz". Asimismo, la concursante dejó claro que la decisión de la audiencia le daba fuerzas, con un "pequeño gran trofeo" que dedicó a sus nietos e hijas. "Yo voy para delante, no te preocupes", aseguró Karina.

Con la cantante fuera del juego, los porcentajes se repartieron en un 52%, un 31% y un 17%, antes de que se anunciara la salvación de Montiel, para quien significaba "muchísimo, porque después de tantos años, la gente no me conocía". Su caída de la palestra dejaba un duelo final entre Caniggia y Dazi, quien reconoció tener "mucho pánico, pero si me tengo que ir, me iré". "Para mí esto es una final. Estoy acostumbrado. Luca es el primer rival y pienso eliminarlo", aseguraba el argentino, antes de que su contrincante reconociera que "tengo la sensación de que me voy a ir, de que Álex es fuerte".