Por Beatriz Prieto

'GH VIP 8' alcanzó su decimotercera gala semanal el jueves 7 de diciembre, en Telecinco, con Luitingo, Pilar Llori y Laura Bozzo como últimos nominados de la edición. Un enfrentamiento a tres bandas que, finalmente, dejó fuera del reality a Llori, tras quedarse a solas con Luitingo, con un 50,2% de los votos en su contra.

Laura Bozzo, primera salvada de la noche en 'GH VIP 8', antes de la expulsión de Pilar frente a Luitingo

El programa mostró al comienzo. Minutos más tarde, Bozzo fue la afortunada en verse salvada, al poseer la cifra más baja, lo cual desató un grito de alegría en la peruana: "Voy a portarme bien, lo juro. Ya no voy a hacer travesuras". ". Gracias España por haber aceptado a esta vieja loca", añadió la salvada, que dejaba un duelo final entre Llori y Luitingo.

"Yo estoy tranquilo. Tengo la conciencia tranquila, si me voy, lo haré con la cabeza alta", aseguró el sevillano, quien pudo repasar con la madrileña algunos momentos de su distanciamiento de las últimas semanas, mientras el programa iba anunciando al resto de sus compañeros que eran finalistas de la edición. "Estoy tan aliviada de que me haya pasado esto y me haya quitado a esta persona de mi vida", confesaba Llori. Además, juntos descubrieron el reparto de votos, que sorprendió a muchos en redes sociales: comenzó con un 47% y un 53%, pasó a un 49,5% y un 50,5%, hasta que concluyó con un 49,8% y un 50,2%.

"Creo que Jessica es la verdadera finalista"

Con esos porcentajes y tras una cuenta atrás de quince minutos, Marta Flich anunció la expulsión de una conforme Llori. "No me lo esperaba, porque me imaginaba allí abrazando a mis familiares y compañeros", confesaba Luitingo, quien dejó claro que "le debo a Jessica un regalo y creo que ella es la verdadera finalista", dado que su paisana fue quien aseguró su regreso al reality en la repesca, al pagar 5.000 euros del premio final. "Que me perdonen por los fallos que he podido tener, pero siempre me he dejado el alma por mi casa y espero que estén orgullosos de mí", añadió el sevillano quien, con su salvación, se convertía en uno de los seis finalistas de la edición.