Por Fernando S. Palenzuela |

Durante la tarde del 2 de diciembre, Mediaset España comunicaba que las nominaciones de 'GH VIP' correspondientes a la gala 12 quedaban anuladas tras una irregularidad por parte de Laura Bozzo en la puja por la primera plaza de finalista. Todos los detalles fueron revelados por Ion Aramendi en 'GH VIP: El debate', donde aparecía con las pizarras de la peruana y de Pilar Llori para contar cómo sucedieron los hechos.

Laura Bozzo modifica su pizarra durante la puja en 'GH VIP 8'

En el vídeo se apreciaba que la madrileña había cambiado el contenido de su pizarra,. Sin embargo, también se observaba cómo Bozzo echaba un vistazo a la de su compañera y. Esto no pasaba inadvertido para Naomi Asensi Luitingo , pues el cantante preguntaba si había hecho algún cambio, a lo que la exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' aseguraba que había añadido un cero.

Ya en la casa, Pilar Llori, Albert Infante y Naomi Asensi comentaban lo sucedido y la primera explicaba que creía que la presentadora habría escrito en un primer momento 2000 euros. Por si todo esto fuera poco, Laura Bozzo confesaba a Carmen Alcayde su secreto: "Yo vi cuando Pilar puso los 20.000 euros". La tertuliana preguntaba si había escrito 2.000, a lo que su compañera confesaba que sí y que le añadió un cero.

La negación de Laura Bozzo

"Mientras veía el vídeo decía: 'yo no puse un cero'", desvelaba Naomi Asensi en cuanto Ion Aramendi pedía explicaciones a Laura Bozzo. "Yo puse 25.000 euros. En el 5 puse un 0, esa es la verdad. Carmen estaba tan histérica conmigo todo este tiempo y toda la gente acá que dije: 'bueno, voy a decir que iba a poner 2.000'. Yo mentí, es cierto, porque no iba a poner 2.000", se excusaba la concursante ante la cara de incredulidad del resto de compañeros.

Hubiera puesto 25.000 o 2.000, la realidad es que Laura Bozzo se saltó las reglas de la puja al modificar la cantidad fuera de tiempo y así se lo hacía saber el conductor de 'GH VIP: El debate'. De este modo, la organización decidía tomar represalias ante lo ocurrido. En primer lugar, nadie iba a ser finalista, por lo que habría que repetir las nominaciones. En segundo, se reingresaban los 50.000 euros gastados en la puja, pero con una penalización de 20.000 euros por la mentira de la presentadora y el silencio de sus compañeros, pese a que Asensi y Luitingo lo hablaron en alto durante la subasta.

Laura Bozzo confiesa a Carmen Alcayde haber añadido un 0 a la puja en 'GH VIP 8'

Ante el comunicado de Aramendi sobre todas las consecuencias, Laura Bozzo aseguró que le parecía perfecto que no hubiera finalistas. "Yo me voy mañana, que encima me están diciendo tramposa. Que se vayan a la mierda", soltaba en un nuevo amago de abandono. No obstante, este enfado se le pasaba rápidamente, y es que cuando le tocaba nominar pedía perdón a la organización del reality show por haber hecho trampas.

Con todos estos cambios, los concursantes tenían que someterse a una nueva ronda de nominaciones que se producía en la intimidad del confesionario. La mecánica cambiaba respecto a la gala, pues volvían a nominar en negativo con 3, 2 y 1 puntos. Sin embargo, no se producía mucha variación respecto al jueves, dado que Michael Terlizzi, Pilar Llori y Luitingo volvían a estar nominados, pero con la compañía de Laura Bozzo. Por tanto, Carmen Alcayde, Albert Infante y Naomi Asensi se convertían en los primeros finalistas.