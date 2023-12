Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'GH VIP: Última hora' ha sacado a la luz una imágenes que no se vieron del directo de la gala del jueves 30 de noviembre. En ellas, se ve a Laura Bozzo y Naomi Asensi tener una fuerte discusión que ha terminado por romper el team naranja. "Entre Belén Rodríguez y Carmen Alcayde hemos visto que la relación está rota, pero es que entre Laura y Naomi la situación es todavía peor", ha anunciado Lara Álvarez.

Laura Bozzo en 'GH VIP 8'

Laura Bozzo ha comenzado. "Si tú eras la primera que decías 'Naomi está aquí porque es la primera que se enfrentó conmigo', lo que pasa es que como", ha explicado antes de abandonar el salón. Sin embargo, la peruana le ha lanzado un ataque a Asensi que ha hecho que esta se gire: ". ¿No dijiste delante de todo el mundo que tu madre no te puede decir nada porque si no no la vuelves a ver más?".

"Deja de faltarme el respeto. No vuelvas a nombrar a mi madre. (...) Tú me insultas y yo jamás te he insultado. (...) Te pido que no vuelvas a nombrar a mi madre. ¿Te queda claro?", ha afirmado la valenciana elevando el tono de voz cada vez más. Además, Naomi Asensi le ha pedido a la presentadora que se plantee por qué no tiene amigas. Esta no ha sido la única discusión de las dos puesto que han tenido otra en la habitación , en ella la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho alusión a cómo es Laura Bozzo como amiga: "Eres la peor amiga que he conocido en mi vida".

Pilar Llori y Carmen Alcayde también son atacadas por Laura Bozzo

Entre medias de la primera discusión, Laura Bozzo también ha aprovechado para atacar a Pilar Llori y Carmen Alcayde. "La otra haciéndose la buena, después de destruir la vida de todo el mundo", ha asegurado la presentadora sobre la colaboradora de televisión. En cambio, a la madrileña le ha dedicado unas palabra en relación a su físico: "Tienes un culo espectacular, el día que tengas cerebro te va a gustar. (...) El culo me lo puedo implantar, esto no se implanta". Finalmente, ha sentenciado que su paso por 'GH VIP' es "la peor experiencia de mi vida en televisión".