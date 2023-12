Los posicionamientos de 'GH VIP 8' enfrentan a Carmen Alcayde y Laura Bozzo: "No ha sido justa"

Por Beatriz Prieto |

La entrega de 'GH VIP: Última hora' del miércoles 6 de diciembre evidenció aún más el distanciamiento entre Carmen Alcayde y Laura Bozzo de las últimas semanas. En pleno directo, la valenciana decidió posicionarse a favor de que Pilar Llori siguiera en el reality, frente a la peruana y Luitingo, lo que de primeras desató la risa sarcástica de Bozzo antes de que ambas acabaran discutiendo.

Laura Bozzo responde al posicionamiento de Carmen Alcayde en 'GH VIP: Última hora'

Después de quea raíz de su buena relación con la madrileña y sus disputas de los últimos días con Bozzo,, después de aclarar que "los tres me gustaría que se quedaran, es una pena porque ya somos una pequeña familia. Sabéis que he pasado mucho con Laura, pero voy a ser fiel a mis nominaciones y a lo que me está pasando últimamente en la casa". ", ya la tenía con Albert Infante ", arrancó Alcayde, al explicar su posicionamiento.

"Una amistad de verdad que quiero conservar fuera y creo que he sido muy cobarde al no defenderlas cuando Laura las ha atacado. Creo que eso es un mal ejemplo para mis hijos", añadió la concursante, quien pidió disculpas a sus dos compañeras por ello, mientras Bozzo se reía sentada en el sofá. A pesar de sus palabras, la valenciana quiso dejar claro que "Laura siempre se arrepiente, que es muy buena tía, muy buena concursante y quiero que se salve, pero ha habido momentos que no ha sido justa y no ha sido tan buena". "Y se pasa la vida riéndose de mí, llamándome rata y de todo, pero yo se lo perdono porque sé que, en el fondo, es buena", remató Alcayde, antes de que Lara Álvarez cediera la palabra a la aludida.

"No digas cosas que yo no digo"

"Es lo que siempre fue, yo sí tengo defectos", declaró la peruana, quien compartió su alegría "de que estas cosas estén pasando ahora, para que yo pueda ver claro de que cuando yo me di cuenta de esto, tenía razón y que es lamentable que, tan vieja, sea tonta, y me haya equivocado". "No tengo nada que contestar, la verdad. Que me ataque, que diga que me vaya...", añadió Bozzo, palabras que hicieron saltar al momento a Alcayde.

"No digas cosas que yo no digo", le indicó la valenciana, en un rifirrafe en el que le recordó lo que acababa de decir, tras lo cual la peruana le echó en cara su nominación y su posicionamiento a favor de Pilar. "Qué bueno, Álex, mira esto", añadió Bozzo, en referencia a Alex Caniggia, volviendo a enzarzarse con Alcayde. "¿Tú te crees que todo el mundo va a aguantarte todas las barbaridades que dices y todas las mentiras?", planteó Asensi, antes de que Álvarez cortara la conexión.