'GH VIP: El debate' emite en exclusiva la entrevista a los expulsados en Mitele Plus

El domingo 10 de noviembre, aprovechando la emisión del especial electoral en Telecinco y Cuatro simultáneamente, Mediaset España ofreció las primeras dos horas de 'GH VIP: El debate' en exclusiva en Mitele Plus, su servicio de suscripción premium. Parece que la estrategia no funcionó mal ya que el grupo de comunicación ha decidido cambiar la forma de emisión del debate que modera Jordi González incluyendo una parte que semanalmente se ofrecerá en exclusiva en la plataforma. Parece claro que la estrategia es seguir sumando suscriptores que decidan unirse para poder ver contenido inédito del exitoso reality que Zeppelin produce para Telecinco.

Jordi González en 'GH VIP: El debate'

De esta forma, se adelanta la emisión de 'GH VIP 7: El debate' a las 21h30 de forma permanente. Mitele Plus ofrecerá cada domingo media hora del debate y a partir de las 22h00 esta emisión saltará directamente a Telecinco. En estos 30 minutos, se producirá la llamada 'Entrevista PLUS', es decir, una entrevista de Jordi González al expulsado de la semana. Este se someterá a las mejores cuestiones que los espectadores hayan enviado a través de las redes sociales desde el jueves. El catalán trasladará estas cuestiones al expulsado pero también repreguntará e indagarán en los sentimientos de estos exconcursantes con noticias propias. Será por tanto una entrevista inédita (y sin cortes) que solo se podrá ver si se está suscrito al servicio.

La estrategia de Mediaset con Mitele Plus

Este es un paso más en la estrategia por ganar nuevos suscriptores por parte del grupo de comunicación, pero no la única. Mediaset España ha apostado también por preestrenar cada sábado un episodio de estreno de 'No sueltes mi mano', el último éxito turco de Divinity, además de ofrecer todas sus ficciones turcas y series españoles centradas en historias de amor, de forma íntegra. Paralelamente, Mitele Plus ofrece una señal exclusiva de la casa de 'GH VIP' y además ha preparado una acción con los fans de Can Yaman y es que los suscriptores del servicio optarán a conocerle en persona en su próxima visita a España para participar en 'Volverte a ver'.

¿Quién dejará la casa?

Por ahora es una auténtica incógnita la identidad del primer entrevistado de 'La entrevista PLUS' de Jordi González en el debate. Tras la salvación de Hugo Sierra el pasado martes 12 de noviembre en 'GH VIP: Límite 48 horas', Adara Molinero y el Maestro Joao se juegan ahora su permanencia en el concurso. Son sin duda dos de los pesos pesados de la edición, por lo que cualquiera de sus salidas será muy traumática para sus seguidores. Habrá que ver si los fans del reality quieren propiciar el encuentro de esta con Hugo Sierra y Gianmarco fuera de la casa o el de Joao con Pol Badía tras su dramática ruptura y con el amante del vidente, que le espera fuera de Guadalix de la Sierra.