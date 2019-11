Nagore Robles y Belén Esteban, sobre la entrevista de Hugo Sierra acerca de Adara: "El titular es mortal"

La noche del martes 12 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala en la que Hugo Castejón se convirtió en el primer salvado de la semana frente al Maestro Joao y Adara Molinero. Además, la relación de esta última con Gianmarco Onestini dentro de la casa, al igual que las declaraciones sobre su relación con Hugo Sierra, acabó desatando una respuesta por parte de su pareja. De hecho, apenas tres días atrás se dio a conocer que el ganador de 'GH Revolution' había roto su silencio en una exclusiva a cambio de una suculenta suma de dinero. Una exclusiva sobre la que hablaron durante la gala, en especial Nagore Robles y Belén Esteban.

Nagore Robles y Belén Esteban en el plató de 'GH VIP 7'

"Yo a toda la gente que quiere que Adara salga, me gustaría decirles que queda nada para que acabe el reality", señaló Belén Esteban, ante la posibilidad de que la concursante fuera expulsada en la Gala 11 del programa. "'Gran hermano' es entretenimiento y para mí esta chica, me encantaría que ganara, pero por lo menos, que llegue a la final", deseó la colaboradora, antes de señalar que no le gustaría que Molinero saliera de la casa por lo que Sierra habría dicho en su exclusiva, que saldría el miércoles 13 de noviembre.

Ante la mención de la entrevista de Hugo, Jorge Javier Vázquez quiso conocer la opinión de la madre de Adara, Elena, presente en plató. "No he querido preguntarle sobre este tema. Él sabrá. Creo que es un señor", opinó la aludida, antes de confesar que Sierra no debía estar en plató porque estaba "muy dolido" y no había "que forzar las situaciones". "Sé que él estará cuando ella salga", afirmó la defensora de Adara, ante la sorpresa de algunos presentes, momento en el que aseguró que la pareja tenía una conversación pendiente.

"Es súper heavy"

"A mí me da la sensación de que mañana cuando tengas noticias de Hugo no vas a pensar lo mismo sobre que es un señor. Creo que nos lo vamos a pensar", intervino entonces Nagore, quien afirmó que sabía algo sobre la entrevista. "Hemos estado hablando y es súper heavy. Creo que vamos a cambiar totalmente la idea que tenemos de Hugo", aseguró la colaboradora, muy seria. "El titular dicen que es mortal", añadió Esteban, mientras su compañera lo calificaba de "tremendo". "Si nosotros pensamos que Adara se fue de la lengua hablando de Hugo, lo de Hugo ya es pasarse de la línea por completo", opinó Robles, quien defendió que no se podía juzgar lo que Adara había sentido por Gianmarco. "Si recordamos 'GH VIP 7', siempre será por Adara. No podemos echarla de la casa", concluyó la colaboradora.