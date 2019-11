Mila Ximénez, al límite tras quedarse a solas con Hugo Castejón en 'GH VIP 7': "No me hagáis esto"

La noche del martes 12 de noviembre, 'GH VIP 7' emitió una nueva gala, en la que Hugo Castejón se convirtió en el concursante salvado de las nominaciones frente a Adara Molinero y el Maestro Joao. Una decisión que los concursantes conocieron después de que Castejón y Mila Ximénez se vieran confinados en el búnker, gracias a los votos de la audiencia, como parte de la prueba semanal. Algo que acabó con la concursante al límite y amenazando con abandonar el reality.

Mila Ximénez, al borde de un ataque de ansiedad junto a Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

Ambos concursantes fueron convocados al búnker, antes de que saltaran las alarmas, al igual que en la gala inaugural de la edición, dejando a ambos concursantes a solas en la estancia y encerrados. "No puede ser. Por favor, no me hagáis esto. Que me voy", declaró Ximénez, entre lágrimas, antes de acercarse a la puerta del búnker para aporrearla. "¡Sacadme de aquí, por favor!", solicitó la concursante, mientras su acompañante aseguró que no había hecho nada. Unas súplicas a las que acabó atendiendo el programa para abrirle la puerta, cuando Ximénez confesó que no podía respirar.

Ambos concursantes salieron al jardín, donde se toparon con la valla que los separaba del resto de sus compañeros, lo que no ayudó a que Mila se relajara. "No se ha acabado el mundo, hombre", trató de animarla Castejón, mientras los demás concursantes trataban de animarla y le instaban a que no la pusiera nerviosa. "¡Qué me voy de aquí! ¡Que me quiero ir!", comenzó a gritar Ximénez, una y otra vez, agitando la verja, hasta el punto de casi caerse al suelo, con la respiración agitada. "Esto forma parte de la prueba semanal. La verja sube y baja de forma aleatoria", explicó el Súper. "Sabes que hoy no podía. Abrid la puerta, por favor. Te lo suplico. Hago lo que quieras", lamentó la concursante, tras lo cual incluso intervino Jorge Javier Vázquez para calmarla.

"No es para mí"

Con la verja ya abierta y algo más calmada, Jorge Javier quiso saber cómo se encontraba la concursante, ya en compañía del resto de concursantes. "Me encuentro hecha una piltrafa", reconoció Ximénez, antes de asegurar que lo intentaba, pero no podía seguir. "No voy a poder, no es para mí", confesó Mila, tras reconocer que apenas dormía. "Estás viviendo algo que nunca habías vivido", señaló Jorge Javier, tratando de animarla, antes de que Joao pidiera una aplauso para ella, que vaticinó que le iría bien.

El episodio tuvo lugar minutos después de que Mila reconociera al arrancar la gala que había días en los que no sabía si iba a acabar el concurso, a raíz de su tensa relación con Hugo y Adara. "No sé qué hacer con ellos dos. Tienen una obsesión absoluta conmigo", declaró la concursante. "Llega un momento en el que la cabeza te estalla. Tienen capacidad de hundirte, de joderte. He vivido situaciones, pero como estos dos cerebros ninguna en mi vida", prosiguió Ximénez, que calificó a ambos concursantes de "taladros".