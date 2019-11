Hugo Castejón habla de su relación con Marta Sánchez y Miriam Saavedra en 'GH VIP 7': "No se puede comparar"

La noche del martes 12 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' con Adara Molinero, Maestro Joao y Hugo Castejón en la palestra tras las nominaciones del jueves anterior. Finalmente, Castejón fue el salvado de la noche frente a sus dos compañeros, al ser quien menos votos había recibido de los tres, junto antes de que el concursante presentara su curva de la vida, donde habló de dos episodios destacados: sus relaciones con Marta Sánchez y con Miriam Saavedra.

Hugo Castejón recorre la curva de su vida en 'GH VIP 7'

Castejón comenzó hablando de sus padres, dos asturianos que acudieron a estudiar a Madrid y se conocieron en la universidad. "Son padres muy jóvenes, con pocos recursos, tengo una infancia muy movida", declaró el concursante, que señaló que tenía recuerdos "muy bonitos" de su infancia, con "mucho cariño". Además, Castejón también recordó el año que pasó estudiando en Estados Unidos, con 18 año, al igual que su primer amor. "Tuvimos una relación muy bonita, pero la madre de ella, era una chica mexicana, quería que estuviera con un mexicano adinerado", reconoció Hugo, tras lo cual confesó que aquello le había empujado a hacer las oposiciones, para lo que estudió entre once y doce horas al día durante dos años, donde solo tuvo cinco días de vacaciones.

Castejón se remontó entonces a los inicios de su relación con Marta Sánchez, a quien conoció de fiesta en Madrid, tras estar destinado como diplomático de España a Nicaragua y Nigeria. "Cuando llegué a la fiesta, una chica rubia se puso a bailar muy alocadamente conmigo", recordó el concursante, quien contó como ella le había llamado al día siguiente y le había pedido que no contara nada de su encuentro. "Le dije que no se preocupara, pero que igual había más veces", relató Castejón, antes de señalar que ella se mostró conforme con esa idea y ahí arrancó una relación que "duró tres años". "Viajamos muchísimo, vivimos muchos momentos inolvidables... fue una historia muy bonita y un inicio de relación inolvidable que siempre llevaré en mi corazón", añadió el concursante. "Yo tengo la completa tranquilidad de que con Marta me comporté como un señor, siempre la quise", aseguró Hugo, antes de concluir con que esperaba que Sánchez tuvieran "un buen recuerdo" de él.

"Lo di todo por ella"

Sobre su relación con Miriam Saavedra, Hugo se remontó a la primera vez en la que se topó con ella, en una visita a 'Sálvame' para interpretar uno de sus temas. "Veo que hay una chica a la que le están haciendo un test de inteligencia y le están dando todos los colaboradores", recordó el concursante, quien relató como, ante los ataques de Carlos Lozano hacia Saavedra durante su paso por 'GH VIP 6', se pusieron en contacto con él para que la defendiera en plató. Jorge Javier Vázquez preguntó entonces si su relación con la peruana había sido como con Marta Sánchez. "No. No se puede comparar una novia, una persona con la que estuve casi tres años", respondió Hugo. "Miriam es una persona a la que tuve muchísimo cariño. Lo di todo por ella", aseguró el concursante, quien ni confirmó ni desmintió que su relación fuera más allá de la amistad. "Ella dijo que habíamos salido, yo he dicho que hemos salido y esa es la realidad", concluyó Castejón.