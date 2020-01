Jorge Javier opina sobre el presunto coqueteo entre Gianmarco y la madre de Adara: "He trabajado con ellos"

'El tiempo del descuento' no está dando sus frutos con el reencuentro entre Adara y Gianmarco, ya que los concursantes no terminan de comprenderse el uno al otro. La noche de este lunes la pareja de enamorados de 'GH VIP 7' acababa discutiendo y reprochándose todo lo ocurrido una vez finalizó el concurso. Uno de los momentos más destacados se dio cuando Molinero aseguró que el italiano trató de coquetear con su madre y que le dirigía las mismas miradas que a ella.

Helena, la madre de Adara, visitó el plató de ' Sálvame ' este martes y, aunque, tildó la situación de "surrealista" y descartó que el flirteo hubiese sido real. Por si fuera poco Antonio David Flores , dentro de la casa, y Rafa Mora , en plató, confesaron que el de Bolonia les admitió, en diferentes momentos, que estaba más interesado en Helena que en la ganadora de 'GH VIP 7'.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez, quien ha presentado las galas del reality y ha sido testigo de la relación entre Gianmarco y Helena, decidía este miércoles aportar su opinión sobre todo este asunto: "Lo que he visto es que no ha habido en ningún momento atracción, ni tensión entre Gianmarco y la madre de Adara", comenzaba el presentador y añadía que "durante mucho tiempo en las galas no se hablaban".

La conductora de 'Sábado Deluxe', María Patiño, también se ponía de lado de Gianmarco. Explicaba que ella en sus entrevistas con el italiano nunca se ha sentido invadida ni que él estuviera intentado ligar, a pesar de que la audiencia creyera que sí: "Él tiene esa manera de mirar hasta el punto de que se percibió desde fuera que intentó seducirme, pero yo no lo percibí. Yo no noté nada de seducción, cero", concluyó la tertuliana de 'Sálvame', que sí reconoce que el concursante tiende a mirar los labios de las mujeres de forma seductora. "A lo mejor es que no entiende bien porque no es su lengua", sugirió Jorge Javier.

Un mar de lágrimas en la casa de 'El tiempo del descuento'

Adara y Gianmarco han vuelto a tener una discusión plagada de reproches en Guadalix de la Sierra. Los exconcursantes de 'GH VIP 7' no confían el uno en el otro y tampoco han sido capaces de empatizar con sus respectivas situaciones: "Te dije en el confe que no dudaras de mí y lo único que he recibido cuando he salido han sido exigencias, dije en la revista que mis sentimientos hacia ti no habían cambiado, ¿qué más quieres?", le recordaba la ganadora del reality.

Sin embargo, no es suficiente para Onestini, que no se fía nada porque ve en ella una persona que cambia de opinión de la noche a la mañana. El beso con Hugo Sierra volvió a salir a relucir como ejemplo, algo que la dolió mucho a la gran hermana: "Yo ya pienso que te interesa esto, agarrarte a lo que sea para no arreglarlo", se lamentaba. Después de la discusión y ya por separado, no podían contener las lágrimas e incluso el Maestro Joao se emocionaba con lo terrible de la situación.