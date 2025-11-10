Por Redacción |

El inesperado encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón ha sido uno de los principales de 'Fiesta' durante su emisión del 9 de noviembre de 2025. Gloria Camila, hermana de Carrasco, reaccionaba a este asunto, mostrándose muy indignada por unas declaraciones de Aldón sobre ella, así como a unas informaciones que daba Iván Reboso.

"Simplemente le doy portazos a quienes no nos tratan bien o a quienes nos faltan el respecto. Yo no he dado el portazo a nadie, me lo han dado a mí, hablando de mi hermana", dejaba claro Gloria Camila, culpando a Rocío Carrasco, participante de 'Hasta el fin del mundo' en La 1, de la nula relación que mantienen desde hace años.

Pasando a hablar de esa inesperada unión entre Aldón y su hermana, Gloria Camila aseguraba que ya lo sabía. "Luego el encuentro, yo ya lo sabía incluso antes de que Ana viniera a 'Fiesta'. La gente lo ha visto y me lo mandaba por redes sociales. Me sorprendió la actitud de Ana, el hacerse la loca de que no sabía lo de la última voluntad. Sí lo sabía, me parece un show", arremetía duramente la colaboradora.

Era entonces cuando Miguel Frigenti intentaba dar la cara por Ana María Aldón: "Es alucinante que no guardes ni una pizca de cariño con la cantidad de años que ha pasado en vuestra familia". La exsuperviviente se encendía y protagonizaba entonces una pelea con Frigenti, lanzando un dardazo a la expareja de su padre. ". Yo no tengo que guardar respeto ni cariño a nadie que cuente mentiras", zanjaba Gloria Camila.

Miguel Frigenti continuaba con su defensa de Ana María Aldón, soltando que la gaditana fue quien le reveló que Gloria Camila la había vetado para no estar las dos juntas en el plató de 'Fiesta'. "No coincidís en este programa trabajando porque tú no quieres coincidir con ella", exponía el colaborador, provocando la risa de Gloria Camila, que agradecía que se le hubiera escapado la fuente. "Estoy enfadada por el victimismo alargado falso. Llevo mucho tiempo callada y no entro a desmentir cosas que sé que son mentiras por respeto", zanjaba la colaboradora.