Programa relacionado
El inesperado encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón ha sido uno de los principales de 'Fiesta' durante su emisión del 9 de noviembre de 2025. Gloria Camila, hermana de Carrasco, reaccionaba a este asunto, mostrándose muy indignada por unas declaraciones de Aldón sobre ella, así como a unas informaciones que daba Iván Reboso.
"Simplemente le doy portazos a quienes no nos tratan bien o a quienes nos faltan el respecto. Yo no he dado el portazo a nadie, me lo han dado a mí, hablando de mi hermana", dejaba claro Gloria Camila, culpando a Rocío Carrasco, participante de 'Hasta el fin del mundo' en La 1, de la nula relación que mantienen desde hace años.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Pasando a hablar de esa inesperada unión entre Aldón y su hermana, Gloria Camila aseguraba que ya lo sabía. "Luego el encuentro, yo ya lo sabía incluso antes de que Ana viniera a 'Fiesta'. La gente lo ha visto y me lo mandaba por redes sociales. Me sorprendió la actitud de Ana, el hacerse la loca de que no sabía lo de la última voluntad. Sí lo sabía, me parece un show", arremetía duramente la colaboradora.
El motivo por el que no coinciden
Miguel Frigenti continuaba con su defensa de Ana María Aldón, soltando que la gaditana fue quien le reveló que Gloria Camila la había vetado para no estar las dos juntas en el plató de 'Fiesta'. "No coincidís en este programa trabajando porque tú no quieres coincidir con ella", exponía el colaborador, provocando la risa de Gloria Camila, que agradecía que se le hubiera escapado la fuente. "Estoy enfadada por el victimismo alargado falso. Llevo mucho tiempo callada y no entro a desmentir cosas que sé que son mentiras por respeto", zanjaba la colaboradora.