En la noche del sábado 29 de enero se decidirá qué artista representará a España en Eurovisión. Tras estrenar un nuevo formato de preselección con dos Semifinales cargadas de emoción, el Benidorm Fest concluye con la gran Final, que arrancará a las 22:15 horas en La 1. A lo largo de la velada, los ocho finalistas pugnarán por hacerse con la victoria, pero uno de ellos no podrá hacerlo de manera presencial, ya que Gonzalo Hermida ha confirmado que no podrá estar presente a causa de su contagio de coronavirus.

Gonzalo Hermida

El gaditano ya se perdió la Semifinal 2 por la misma razón, aunque logró clasificarse para la Final después de que se mostrara el videoclip de "Quién lo diría" durante la gala. Una vez superada aquella fase, podía quedar la esperanza de que diera negativo antes de la última cita, pero desgraciadamente no ha sido así, como el propio artista ha compartido a través de sus redes sociales.

"Test de hoy. No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me está dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario", afirma Hermida en una publicación de Twitter acompañada por la imagen de un test de antígenos con resultado positivo. "Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero", ha remarcado el cantante.

TEST DE HOY



No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest.



Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario.



Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero?? pic.twitter.com/tH1g1tdyu3 — Gonzalo Hermida (@hermidagonzalo) January 29, 2022

Presente desde la distancia

Aunque Hermida no pueda defender su propuesta sobre el escenario durante la Final, sí que podrá seguir luchando por vencer. Una vez más, cuando llegue su turno se emitirá el videoclip de la canción, brindándole la oportunidad de obtener los votos necesarios para competir contra sus compañeros. Su intervención telemática será una de las que cierren la gala, ya que será la séptima, tan solo por delante de la de Blanca Paloma y por detrás, en este orden, de las de Rayden, Tanxugueiras, Varry Brava, Chanel, Rigoberta Bandini y Xeinn.