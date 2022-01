Unique (Benidorm Fest): "Lo del beso no lo sabía nadie, fue una llamada a la diversidad"

La puesta en escena de la boyband en la primera semifinal sorprendió a la audiencia con un inesperado beso entre Matt y Valen.

Almudena M. Lizana / Héctor Alabadí

La noche del 26 de enero de 2022 dio comienzo el Benidorm Fest con la primera semifinal de la preselección española para el Festival de Eurovisión 2022. En ella, seis participantes luchaban por cuatro plazas en la final del certamen. Tras contar los votos del jurado y de la audiencia, Unique y Azúcar Moreno quedaron fuera de la misma, pero la boyband que cantó "Mejores" quiso lanzar un mensaje de lo más reivindicativo en mitad de su actuación con un beso entre dos de sus integrantes: Matt y Valen. No obstante, el beso no consiguió verse más de dos segundos en pantalla porque era algo totalmente sorpresa que no habían hecho ni en el ensayo.

Titulares de Unique