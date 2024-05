Gorka se disculpa con Miri y Marieta ante la sospecha de sus compañeros en 'Supervivientes'

Por Toño García Rodríguez |

Semanas después de que Kiko Jiménez soltase la bomba acerca de los supuestos besos entre Gorka Ibarguren y Marieta Díaz en 'Supervivientes', el vasco se ha sincerado con sus compañeros de playa y ha reconocido los hechos que habían manifestado. Coincidiendo con su nominación, el concursante ha optado por tratar el tema de forma más calmada y poder comparar ambas versiones, pues hasta entonces el entrenador había negado todas las afirmaciones pronunciadas por el resto de participantes.

Gorka habla con sus compañeros en 'Supervivientes'

, y lo mismo que le dije a Miri, yo os vi con eso de repente,", comenzaba diciendo Gorka para iniciar la conversación. "Nadie ha dudado de que tengas novia, todo el mundo lo sabe desde el minuto uno", respondía Miri Pérez-Cabrero antes de recordar unas palabras de su compañero:

"¿Eso te lo he dicho a ti?", preguntaba algo extrañado el vasco. Marieta entonces intervino para dar la razón a su compañera: "A mí me dijiste: 'Tengo una baza como soltero y a ver qué tipo de chicas había aquí'". En ese instante, el entrenador daba por primera vez la razón a la superviviente y reculaba en su versión. "Eso es verdad", afirmó con rotundidad Gorka. "Yo al principio pensaba que eras un chico cariñoso. Luego me di cuenta de que eras cariñoso conmigo. Y luego he pensado que a lo mejor te hacía gracia", confesaba Marieta.

"¿Sabes por qué soy cariñoso contigo, al igual que con Arkano? Porque eres una persona que me caía muy bien y me molaba tu rollo", replicaba entonces el vasco. Kiko Jiménez intervino en la charla para decir que a Arkano no le daba besos, algo que el concursante negó: "A Arkano le doy muchos besos". Marieta compartía su punto de vista con Ibarguren y creía que su actitud había otorgado más importancia al tema. Finalmente, Gorka se disculpó con sus compañeras y tendió la mano a reconciliarse con ellas.

¿Movimiento oportunista?

No obstante, las disculpas de Gorka no fueron bien recibidas, pues algunos de sus compañeros consideraban que sus palabras eran oportunistas, ya que esta semana se enfrenta a la nominación. "Creo que nos han hecho la psicológica", decía Miri a Marieta en la playa, algo con lo que Kiko estaba de acuerdo: "Ha jugado con vuestros sentimientos un poquito". Aurah Ruiz, por su parte, catalogaba la actitud de Ibarguren como "movimientos extraños" y señalaba este cambio como una "casualidad" ahora que está nominado.