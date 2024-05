Por Toño García Rodríguez |

Menos de una semana después de su expulsión disciplinaria en 'Supervivientes: Tierra de nadie', Ángel Cristo Jr. acudía este domingo 27 de mayo a la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' para ser entrevistado por Sandra Barneda y dar todas las explicaciones sobre su final en el concurso. Al haber sido expulsado por la organización, el ya exconcursante no fue recibido en plató por sus seres queridos y afrontó de manera directa su charla con la presentadora, acompañado del tridente que trajo de la isla.

Ángel Cristo y Sandra Barneda en 'Supervivientes'

"Has hecho un buen concurso, pero no sé si te arrepientes de algo", decía Barneda antes de comenzar la entrevista. Con, el hijo de Bárbara Rey inició su explicación: "Principalmente,". La presentadora agradeció la actitud del superviviente.

"Eres superinquietante, Ángel, te lo tengo que decir. Porque no sé quién es el Ángel que tengo, el que se enfada, el que está aquí con un tono bajo... A veces no sé qué te pasa por la mente. Te voy a ser muy sincera, no sé si me estás siendo sincero", confesaba Barneda al expulsado, al que pedía toda la honestidad posible en sus palabras. Tras ello, ambos volvieron a revisar las imágenes previas a su desaparición, en las que discutía con Aurah Ruiz y Blanca Manchón. "No voy a justificar la frase que dije, solo puedo pedir disculpas", decía Cristo.

El exconcursante decía haber considerado a Aurah "una muy buena amiga", algo que contrasta con el hecho de nominarla considerándose un agente doble en la playa. No obstante, ese era el motivo por el que, según el superviviente, sus palabras le habían afectado tanto. Tras ver juntos las imágenes de su búsqueda, Ángel Cristo aprovechaba para relatar su dura adolescencia: "Cuando yo era un niño, un adolescente, y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo, yo me escapaba. A veces he estado noches enteras fuera durmiendo en un bosque".

Huída sin pensar

Después de hacer esta revelación, el concursante explicó por qué estuvo más de tres horas desaparecido: "Yo no pensé en irme para no volver, pero me encontré en una situación en donde no paré de caminar". La presentadora entonces le lanzaba una pregunta: "¿No se te pasó por la cabeza que estabas poniendo en riesgo el programa, si te pasaba algo?". "No lo pensé", respondía Cristo. "Estaba muy enfadado, muy disgustado, porque creo que hay cosas que no se tendrían que haber permitido nunca", dijo de manera contundente.

Finalmente, tras ver un resumen de su paso por el concurso, Cristo terminó emocionado y, entre lágrimas, lanzó un mensaje al equipo de Honduras: "Me gustaría pedir perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes, por haberles preocupado. Yo sé que me han cogido muchísimo cariño y yo a ellos, a pesar de que no podían hablar. Yo sé que cuando me escapé lo pasaron realmente mal. Me llevo muy buenos amigos".

La agresión de Arantxa del Sol

Durante su entrevista, Barneda también le pidió a Ángel Cristo Jr. que hablase de lo que ocurrió con Arantxa del Sol. "No me gustaría que lo hablases en otro programa, Ángel. Lo que tengas que hablar, que lo hables aquí", decía la presentadora, animando a que el exconcursante lo contase en el plató de 'SV' y no en '¡De viernes!', como es muy probable que lo haga. "Muy bien. ¿Seguro?", preguntaba él. "El lanchero y el inspector informaron al equipo y desde dentro del programa a mí se me recomendó que para no reavivar mis problemas de violencia de género era mejor...", contaba Cristo, provocando la reacción de la presentadora.

"Eso no es verdad, Ángel", soltaba Barneda, repitiéndoselo en más de una ocasión. "Entonces no me exijáis cosas que no queréis que diga. Se me recomendó no darle importancia a ese asunto y dejarlo pasar. ¿Entonces quieres que me calle? Es verdad", insistía el hijo de Bárbara Rey, sublevándose contra la organización del reality.