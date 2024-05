Carmen Borrego acusa a Ángel Cristo de saltarse las normas en el viaje a 'Supervivientes'

Por Toño García Rodríguez |

La polémica expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes' tras saltarse el perímetro de seguridad y permanecer desaparecido en la isla durante más de tres horas se ha convertido en el tema principal durante la última semana en Telecinco. Los diferentes programas de la cadena siguen abordando la noticia de su regreso a España al tiempo que nuevas informaciones sobre el hijo de Bárbara Rey salen a la luz. En este caso, Carmen Borrego ha revelado un dato hasta ahora desconocido sobre comportamiento del ya exconcursante.

Ángel Cristo regresa de 'Supervivientes'

La colaboradora de ' Así es la vida ', que, participaba en un debate sobre la actitud del superviviente cuando ha realizado unas sorprendentes declaraciones. La hija de María Teresa Campos antes de comenzar el concurso.

"Yo estando presente se le ha llamado la atención en repetidas ocasiones por la tripulación porque se salta las normas", explicaba Borrego, que afirmaba que Cristo fumó durante el trayecto, algo completamente prohibido. Para ello, utilizó el eufemismo "ir a la playa", pues la regulación no permite hablar de tal adicción en ese horario de emisión: "En los aviones no se va a la playa porque está prohibido, pero él sí va a la playa, se le advierte repetidas veces y él hace lo que quiere. A mí no me hace gracia".

Cristo, entrevista en directo

A pesar de ser expulsado disciplinariamente por la organización, Ángel Cristo será, este domingo 26 de mayo, protagonista de un hecho insólito en el programa de supervivencia. Telecinco ya ha anunciado que el hijo de Bárbara Rey será entrevistado en directo por Sandra Barneda durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. No obstante, esta entrevista supone una seria amenaza al reality, pues al participante no le ha temblado el pulso a la hora de acusar a la organización de un trato injusto hacia él.