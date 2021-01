'Got Talent': Juanjo, Pase de Oro de Risto Mejide tras tocar "Nessun dorma" con un curioso instrumento japonés

El viernes 15 de enero, Telecinco estrenó la sexta edición de 'Got Talent España', de nuevo con Santi Millán, al igual que Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez repetían como miembros del jurado del formato. Un debut en el que los jueces fueron sorprendidos por un Juanjo Montserrat, un concursante de Palma de Mallorca que interpretó la famosa aria "Nessun dorma", aunque no con su voz, tal y como muchos esperaban, sino con un extraño instrumento japonés denominado otamatone.

Risto Mejide felicita a Juanjo tras otorgarle el Pase de Oro en 'Got Talent 6'

Tras presentarse oficialmente sobre el escenario, el concursante bajó el micrófono hacia la altura del ombligo, algo que hizo pensar a muchos de los presentes que iba a realizar su actuación con su barriga, antes de que cogiera su instrumento, con forma de nota musical y una pequeña boca en la parte inferior, por la que salía el sonido a medida que avanzaba la canción, un tanto agudo y similar al grito de una persona. Una performances con la que el concursante logró arrancar alguna que otra risa, especialmente por parte de Dani y Edurne, mientras que Mejide parecía más bien avergonzado.

"Qué pechá, esto parecía 'Pretty Woman'", bromeó Millán, fingiendo estar emocionado antes de salir al escenario para entregar una caja de pañuelos al jurado, los cuales se mostraron muy intrigados con el artefacto del concursante. "Esto es un instrumento japonés que se llama otamatone, que yo mismo me compré cuando estaba de gira en Tokio", explicó Juanjo, "músico profesional", quien describió el artilugio como "una mezcla bizarra entre un violín, un ceremín, una voz humana" antes de explicar su funcionamiento. "Quiero uno", confesó Edurne, quien tuvo ocasión de probarlo sobre el escenario, entusiasmada. "Parece fácil, pero no lo es", reconoció la artista, tras lo cual Risto acabó animándose también a tocar el instrumento cuando su compañera aseguró que "te va a cambiar la vida".

Estamos en SHOCK. El otamatone es un instrumento musical nacido en Japón #GotTalentVuelve https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/sVEU5gVoQh — Got Talent España (@GotTalentES) January 15, 2021

"No lo había visto nunca"

"Estoy superado. Pensaba que lo había visto todo", reconoció Mejide, ante lo que Martínez señaló al concursante que "cuidado, porque esta es la típica frase que precede a un Botón de Oro". Unas palabras que se acabaron cumpliendo cuando, de forma inesperada, Risto otorgaba el preciado Pase de Oro al concursante antes de volver a ocupar su lugar entre el jurado. "Llevamos cuatro años contigo en el programa. Estoy convencido de que esto lo has hecho a conciencia", señaló Millán, tras invitar al juez a reunirse con Juanjo de nuevo sobre el escenario. "Eres músico profesional, has venido con un instrumento que yo no había visto jamás y has afinado algo muy difícil", alabó Mejide, quien subrayó que "yo no lo había visto nunca y eso no lo digo en cada edición". "Enhorabuena, Juanjo", declaró el juez.