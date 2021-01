La emotiva actuación de Gisela en 'Got Talent' para su abuela con demencia: "Sus recuerdos vivirán en ti"

La noche del viernes 15 de enero, 'Got Talent España' estrenó su sexta edición, en la que Santi Millán volvió a ponerse al frente del formato, con Dani Martínez,Risto Mejide y Edurne como parte del jurado durante las audiciones. Una primera cita en la que se pudo ver a Gisela Quirós, una joven barcelonesa que se subió al escenario para honrar a su abuela, una mujer con demencia, para quien interpretó el tema "La llorona" con el que incluso conmovió a Risto Mejide.

Risto Mejide, conmovido tras la actuación de Gisela en 'Got Talent 6'

"Para mí la música lo es todo, porque me ha acompañado en todos los momentos de mi vida", declaraba la concursante, al presentarse, quien, durante el confinamiento "quise poner mi granito de arena y como tengo un pequeño amplificador, salí a mi terraza y canté". "Estar en un escenario como este me hace sentir especial y un poquito más grande", confesó Gisela, tras lo cual dedicó su actuación "a mi abuela, ya que con la demencia le es imposible recordar según qué cosas y gracias a la música, puede recordar algunas". "Mi abuela para mí es todo, es una persona muy especial en mi vida. Me ha acompañado siempre en todo lo que haya querido hacer", explicó la barcelonesa, antes de reconocer que "convivir con una persona con demencia es un poco complicado".

"Hay que tener mucha dedicación y mucha paciencia", señaló Gisela, quien se presentaba a 'Got Talent' no solo como parte de su propio sueño, sino también para darle "ese regalo" a su abuela y "hacerla sentir un poquito mejor con la canción" que interpretó, acompañada por su guitarra. Una actuación con la que se ganó una gran ovación de los presentes, momento en el que la joven fue incapaz de retener las lágrimas. "Me ha traído muchos recuerdos y me ha hecho mucha ilusión ver al público en pie", reconoció Gisela, a quien Risto invitó a compartir algunas de aquellas vivencias que habían acudido a su memoria. "Ahora todo es tan diferente, que me llega", reconoció la concursante, tras lo cual Mejide quiso dedicarle unas alentadoras palabras cargadas de emoción.

La actuación de Gisela, que canta para que su abuela recupere la memoria, nos ha enamorado ?? #GotTalentVuelve https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/4OhBj6pkNQ — Got Talent España (@GotTalentES) January 15, 2021

"Seguro que estará muy agradecida"

"Mi abuela murió con Alzheimer. Cuando quieres a alguien de verdad, te transformas en su bastón, en su apoyo, en su refugio y también en su memoria", declaró el juez, quien señaló a la concursante que "puede que sus recuerdos se vayan borrando, pero vivirán en ti". "Tu actuación ha sido de las cosas más bellas que hemos visto en este programa", confesó Risto, tras lo cual Edurne, emocionada, reconocía que "no tiene que ser muy agradable ver cómo la persona con la que vives tantas cosas pierde esos recuerdo". "Al final, creo que lo bonito de tu caso es que estés tú para recordárselo una y otra vez, seguro que estará muy agradecida", declaró la artista, que alabó la fuerza, el dominio de la voz y la personalidad que Gisela había demostrado sobre el escenario, algo con lo que coincidió Dani Martínez. Una emoción y una profesionalidad que provocaron que la concursante recibiera los tres síes del jurado.