Mediaset presenta 'Got Talent 6': "Ha sido la edición más compleja, pero la más esperada"

'Got Talent España' vuelve a la televisión por todo lo alto con su edición número seis y muchas sorpresas. Lo que no cambiará será su maestro de ceremonias: Santi Millán, que se encargará de capitanear las nuevas galas donde también se mantienen Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paz Padilla. En palabras de Manuel Villanueva, ha sido "la edición más compleja, pero la más esperada también".

Paz Padilla, Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide en 'Got talent'

El formato producido por Fremantle contará con 15 galas previstas, que darán comienzo el viernes 15 de enero, y que traerán "cosas nuevas que nos van a sorprender", como afirma Edurne. Cubos de rubik que se resuelven bajo el agua, trucos de magia, mentalistas y mucha música que hasta es capaz de provocar lágrimas en Paz Padilla o que hacen a Risto quitarse el sombrero.

Por otro lado, Padilla ha confirmado que su ausencia se prolongará hasta el inicio de las semifinales. Agradecida, ha querido manifestar que los jefes "decidieron no ocupar" su hueco. A continuación, la presentadora de 'Sálvame' ha matizado que se planteó incorporarse al principio, pero necesitaba tomarse un tiempo: "Estaba muy sensible, pero 'Got talent' me dio muchas ganas de vivir. Ante esto lo único que puedo hacer es emular a esas personas que se suben al escenario y persiguen sus sueños".

Además de actuaciones memorables, esta sexta edición traerá algo que no se había visto del todo hasta ahora: piques serios entre Edurne y Risto. La cantante ha querido quitar hierro al asunto afirmando que tiene "una amistad maravillosa con él" y ha continuado sentenciando: "He aprendido a decirle lo que a mí no me parece correcto". Dani Martínez ha concluido descubriendo que en esta edición, Mejide "ha puesto un apodo a Edurne: Edur-ñe-ñe-ñe". Por cierto, el cómico también ha compartido con la prensa que cada vez le gusta más "picar a Mejide".

Edurne, jurado de 'Got talent'

Grabaciones condicionadas por la pandemia

Tras un emotivo vídeo recopilatorio donde nos han recordado todo lo vídeo durante la pandemia, Telecinco ha presentado un fragmento lleno de emoción, ganas y fuerza compuesto por los mejores momentos de esta sexta temporada. Entonces, para poder preservar la seguridad de los concursantes y el propio equipo ha sido necesario alquilar dos teatros (el Coliseum y el Lope de Vega de Madrid) para las audiciones.

Además, la cantidad de público presente en el patio de butacas se ha reducido. Sin embargo, Santi Millán ha apuntado que "lo chocante sería ver ese espacio lleno de gente, abrazándose y celebrando". De la misma forma, todos han agradecido el gran trabajo de la productora en una edición donde "casi 300.000 personas" se han presentado al casting.

El futuro de 'Got talent'

El programa de talentos ha dado muchas alegrías a Telecinco durante las ediciones que se lleva emitiendo. Por eso, Paolo Vasile ha deseado "que el programa tenga éxito". Además, se ha conocido que solo está sobre la mesa el preestreno de la primera gala de 'Got talent' en Mitele Plus. Además, Villanueva ha comunicado que "dependerá de la respuesta de los abonados" continuar con esa estrategia de adelantar la emisión en la plataforma de pago del grupo.