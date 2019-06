Diego Arrabal, muy criticado por su metedura de pata en 'Viva la vida' al hablar de la boda de Pilar Rubio

Si tuviésemos que enumerar las bodas más espectaculares del 2019 en España, seguramente destacaríamos el enlace entre Pilar Rubio y Sergio Ramos. Y es que después de muchos años de amor y tres hijos en común, la pareja formada por la presentadora de televisión y el reconocido futbolista ha decidido convertirse en un matrimonio pasando por el altar y celebrando una impresionante boda.

Diego Arrabal en 'Viva la vida' y Mateo Kovacic junto a su mujer

'Viva la vida', el programa presentado por Emma García, se encargó de cubrir el evento en cuestión. Durante su emisión, se pudo ver cómo los invitados a la boda iban llegando a la catedral de Sevilla, donde Rubio y Ramos se dieron el sí quiero. De esta manera, tanto los colaboradores del formato como la propia presentadora iban comentando la llegada de las diferentes personalidades. Momento en el que Diego Arrabal metió la pata hasta el fondo.

"¡Ese es Djokovic!", decía Diego Arrabal con total seguridad, indicando que el hombre que acababa de aparecer en pantalla era el famoso tenista ganador de 15 torneos de Grand Slam. Todo hubiera estado bien si no fuese porque en realidad se trataba de Mateo Kovacic, exjugador del Real Madrid C. F. que iba acompañado por su mujer Izabel Andrijanic.

Aluvión de críticas

Esta afirmación por parte de Diego Arrabal no pasó desapercibida en redes sociales. De hecho, el paparazzi recibió muchas críticas por haberse confundido de esa manera. "Se queda tan ancho y encima de sus compañeros no le corrige ninguno", señala un usuario de Twitter. "Madre mía, qué traca. No aciertan uno", añade también otra de las personas que se había dado cuenta del error.

Aparece Kovacic con su novia y dice un periodista "Y ahí tenemos a Djokovic", se queda tan ancho y encima de sus compañeros no le corrige ninguno ME MUERO — Juanra (@JuanraATM) 15 de junio de 2019

"Pilar Rubio" Dice uno de Viva la Vida: "Ese es Djokovic" y era Kovacic????????????. — Asier Zabaleta (@AsierZabaleta1) 15 de junio de 2019

En Telecinco están comentando la entrada de invitados a la boda de canelita. De momento han confundido a Kovacic con Djokovic y a Jose Mari con Casemiro. No es coña. — Germán (@_GermanP_) 15 de junio de 2019

Sale Kovacic en la boda de Sergio Ramos y dice uno en Telecinco "ahí está Djokovic que es muy amigo suyo". Llorando por el suelo. — Max Depre (@McDepre) 15 de junio de 2019