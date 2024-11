Por Beatriz Prieto |

El martes 19 de noviembre, Telecinco emitió la undécima gala semanal de 'Gran Hermano: Límite 48 horas', marcada tanto por la repesca que concluirá el jueves como por la expulsión que se vivirá esa misma noche. De hecho, el programa concluyó su emisión anunciando la caída de Vanessa Bouza como candidata a la repesca, después de dejar a Nerea Minguela y Manu Vulcán en la palestra para un duelo final por la expulsión, de la que Óscar Landa ya se libró por decisión de Daniela Cano, gracias a su "Súper Big Bro".

Los concursantes de 'Gran hermano 19' se posicionan de cara a la repesca

Vanessa, Ruvens Pérez Lucía Rolek , candidatos a la repesca, fueron los protagonistas de una ronda de posicionamientos que evidenció las muchas tensiones entre los concursantes. Tras ello,. El destino de Ruvens y Vanessa en el reality quedaba así en el aire, lo que no impidió que ambos entraran agarrados del brazo, bailando y cantando, a la sala de expulsión.

"Hay aprecio desde el principio, aunque nos matemos, y ya que va a ser la última vez que convivamos aquí, es mejor terminar con sentido del humor", declaró el manchego, algo con lo que su compañera estuvo de acuerdo. Asimismo, Ruvens reconoció que "yo no contemplaba la repesca, la suerte es esta segunda oportunidad y el haber vivido estos días, entonces hay que ser agradecido", antes de que viera confirmado que seguía teniendo posibilidades de ser el repescado, lo que significaba que la experiencia de Vanessa había llegado a su fin.

"Sé que he cometido errores"

"Estoy emocionado y solo deciros que gracias por darme la oportunidad de nuevo y espero no decepcionaros", declaró el manchego, tras abrazar a Vanessa, con quien se despidió firmando la paz. De hecho, Ruvens defendió de la gallega que "ha sido una grandísima concursante y ha remado mucho a favor del programa, y eso lo tengo que reconocer por mucho que tengamos nuestras desavenencias, y se quedan los conflictos dentro".

La audiencia ha decidido que Ruvens continue en la REPESCA #GHLímite11 #GH19N pic.twitter.com/UgW0tavVcz — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2024

Así ha sido el reencuentro de Ruvens con la casa tras su salvación ??#GHLímite11 #GH19N pic.twitter.com/R3njAasAMe — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2024

Una vez a solas, Vanessa aseguró que "todas las etapas tienen un principio y un final, no pasa nada. Sé que he cometido errores dentro de la casa que me han pasado factura en la repesca y lo asumo", antes de ver en directo cómo la casa reaccionaba al regreso de Ruvens. "Doy las gracias a todo el equipo que formáis 'Gran hermano', que ha sido una experiencia maravillosa", se despidió Vanessa, emocionada.

Luis se convierte en el primer salvado de la noche #GHLímite11 #GH19N pic.twitter.com/gKMfXc2JGh — Gran Hermano (@ghoficial) November 19, 2024

Daniela se convierte en la 2ª salvada de la noche #GHLímite11 #GH19N pic.twitter.com/AIxTkxZPlK — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2024

Jorge se convierte en el 3er salvado de la noche #GHLímite11 #GH19N pic.twitter.com/DeotbJj0vs — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2024

Nerea vs Manu, ¿quién será el expulsado?

Antes de anunciar la marcha definitiva de Vanessa del reality, el programa también vivió los posicionamientos con los nominados de la semana, tras la salvación de Óscar con el "Súper Big Bro" de Daniela: Nerea, Manu, Jorge Pérez, Daniela Cano y Luis. Con los votos repartidos en un 40%, un 27%, un 15%, un 11% y un 7%, el último fue el primer salvado, lista a la que sumó Daniela y, a continuación, Jorge. La triple salvación dejaba así un duelo final entre Nerea y Manu, de cara a la gala del jueves 21 de noviembre, y garantizando la ruptura de una pareja del concurso.