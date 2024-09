Por Beatriz Prieto |

La décimo novena de 'Gran Hermano' sumó su tercera gala semanal la noche del jueves 19 de septiembre, que se promocionaba con la expulsión definitiva de Silvia Rolek al fallar en su misión de mentir a sus compañeros sobre su verdadera identidad, para lo cual ambas acordaron fingir que eran novias. Una decisión que el programa hizo efectiva tras solo una hora de emisión y que sorprendió a toda la casa, especialmente a su hermana Lucía Rolek, de quien pudo despedirse en el confesionario.

Lucía se despide de su hermana Silvia en 'Gran hermano 19'

"Tengo que darte una mala noticia:", trasladó Jorge Javier Vázquez a la concursante, a solas en el confesionario. "¿Qué he hecho?", preguntó una desconcertada Silvia, a quien el presentador recordó que "teníais una misión. Tú y tu hermana decidisteis entrar en la casa simulando ser una pareja". "Nadie os podía pillar. Entrasteis diciendo que vivíais juntas y ayer se te escapó que vivías sola.. Y como fallaste tú, eres tú la que se va. Lucía se queda", remató el catalán.

"No puede ser, es que no lo he dicho en ningún momento", aseguró la concursante. "Lo siento mucho, Silvia. Ha sucedido", insistió Vázquez, ante el desconcierto de Silvia, a quien explicó que "sucedió en el jardín, en una conversación relajada, distendida, hablando de tu día a día". "No te diste cuenta, pero sí confirmaste que vivías sola, alguien te pilló y oficialmente lo comunicó en el confesionario. Hemos revisado las imágenes y ha sido así", prosiguió el presentador, tras lo cual preguntó a la expulsada "cómo crees que se lo va a tomar tu hermana". "Mal, pero bueno, me alegro por ella, que al menos solo me perjudica a mí", confesó Silvia, al borde del llanto.

"La misión continúa para ti"

A continuación, Vázquez dio la mala noticia al resto de la casa, incluyendo a Lucía, quien se trasladó al confesionario al encuentro de su hermana. "Dicen que se me ha escapado, pero no sé en qué momento", insistió Silvia, ante la incredulidad de su melliza. Vázquez le confirmó entonces que ella continuaría en la casa: "La misión continúa para ti. Debes mantener el secreto de que hay otra casa y de que allí van los expulsados. Da igual lo que te pregunten, tú seguirás diciendo que sois novias".

Así se ha enterado Lucía de la expulsión de su hermana #GHGala3 #GH19S pic.twitter.com/TqBdiqr29b — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2024

No obstante, Lucía no se mostró conforme con la decisión y protestó por el hecho de que, de Nerea Minguela y Luis ('GH 19') "dudan muchísimo más" dentro de la casa: "He oído hasta la realidad, que son pareja". "Especulaciones hay muchísimas, pero no los pillaron. Pero en vuestro caso, ha habido una persona que ha ido al confesionario y, con total seguridad, ha dicho que no erais pareja, que no vivíais juntas y que erais hermanas", aclaró Vázquez, sin desvelar el hecho de que había sido Elsa Mateos quien las había delatado. Unas palabras que dieron paso a la resignación de ambas concursantes antes de una despedida entre lágrimas, tras la cual Silvia descubrió que continuaba en el reality, pero de vuelta en la casa secreta.