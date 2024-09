Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano: Límite 48 horas' alcanzó su segunda cita con Jorge Javier Vázquez, en la que además de introducir a las mellizas Lucía y Silvia Rolek en la casa grande, el programa anunció a un nuevo salvado después de que Ruvens Pérez fuera el primer afortunado. Una suerte que terminó corriendo Nerea Minguela, al contar solo con un 5% de los votos.

Luis, Nerea, Óscar y Juan en la segunda gala de 'Gran hermano: Límite 48 horas'

, dos días después de que su compañero Ruvens fuera el elegido por Edi Insua Manu Vulcán a la hora de usar el poder de la salvación que se ganaron con un triple empate en la prueba semanal., justo antes de que otro concursante fuera salvado de cara a la gala del jueves.

"Creo que soy el 40%", apostó Óscar, mientras que Luis se decantó por el segundo porcentaje mayor y Nerea se mostró indecisa entre dicho porcentaje o el 19%. "Espero estar entre los tres menos votados", confesó por su parte Juan, quien poco después dejo claro que, en caso de ser expulsado, "no me arrepiento de nada, he sido yo mismo en todo momento, he dado lo mejor de mí, he aportado lo que he podido, así que estoy relajado por esa parte". "No me quiero ir, porque quiero estar hasta el final, pero estoy contento con lo que he hecho", añadió el concursante quien, por desgracia, fue el primero en confirmar que seguía en peligro de ser expulsado.

"Es una chica increíble"

Con Óscar, Nerea y Luis solos en la sala de expulsión, Vázquez quiso saber a quien de los otros dos compañeros preferirían ver salvado. "Ha sido un apoyo en la casa y cuando he estado mal ella ha estado conmigo últimamente", confesó el primero, tras inclinarse por la salvación de Nerea. Esta mientras, a pesar de su "teatro" con Luis, decidió no disimular y apostar por su salvación por delante de la del vasco, con quien llevaba más tiempo en la casa: "Creo que le falta por dar el cien por cien".

Nerea se convierte en la SALVADA de esta noche 💥 #GHLímite2 pic.twitter.com/gc6k0QdypP — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2024

En su turno, Diego también decidió rechazar cualquier teatro y confesó preferir que se salvara su novia: "Me ha ayudado muchísimo en la casa, creo que es una chica increíble que tiene mucho que demostrar todavía". Finalmente, el deseo del madrileño se cumplió después de que el programa los dejara a solas, tras confirmar que Óscar continuaba nominado. "Estoy superilusionada, supercontenta pero también quiero que se quede él. Si se quedara a mi lado, más feliz estaría", confesó la afortunada, sobre su pareja, quien recalcó que "se lo merece".