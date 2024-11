Por Beatriz Prieto |

La décimo tercera gala de 'Gran Hermano 19' vivió la segunda despedida de Laura Vieguez Galera al ser de nuevo expulsada por la audiencia como resultado de su ajustado duelo con Daniela Cano. No obstante, como ya había anunciado Jorge Javier Vázquez en la cita del martes, un concursante más seguiría los pasos de la sevillana, tras una votación exprés en positivo, que puso fin al concurso de Luis.

Los concursantes de 'Gran hermano 19' en la gala 13

En el momento en el que Laura se despidió de sus compañeros,, para que los espectadores pudieran votar a su concursante favorito a través de la aplicación de MiTele. En el ecuador del cronómetro, el presentador sorprendió a los concursantes al desvelarles lo que ocurriría cuando llegara a cero:

Los concursantes procedieron entonces a lanzar sus apuestas, entre las cuales triunfó Daniela, mientras que concursantes como Nerea Minguela, Juan Luis Quintana y Adrián Thiam se desmarcaron al decantarse por la marcha de Juan, Óscar Landa y Jorge Pérez, respectivamente. Con el cronómetro a cero, Vázquez recalcó que, al nombrar a los concursantes, "no lo vamos a hacer por orden de votos, sino a nuestra manera", para después proceder a agrupar a los concursantes en varias tandas de salvados que dejaron en la cuerda floja a Luis, Nerea y Violeta Crespo.

"Estoy orgullosa de mi hijo"

"Estoy un poco nervioso, pero al final tranquilo, porque es lo que decide la audiencia", declaró Luis, al se el primero en quedar en peligro, mientras que su novia manifestó entonces que "yo espero que se quede y confío en que se vaya a quedar". Asimismo, en el momento en el que Daniela fue una de las salvadas, el hecho de que Violeta evidenciara su desconcierto llamó la atención de Vázquez, quien quiso conocer su opinión: "No entiendo cómo Daniela sigue en el concurso. No tiene buenas artes, juega con temas delicados y creo que no se merece seguir aquí".

Luis se convierte en el 2º expulsado de la noche #GHGala13 #GH28N pic.twitter.com/L3Wy53SjOb — Gran Hermano (@ghoficial) November 29, 2024

Finalmente, tras salvar a Violeta, la pareja formada por Nerea y Luis descubrió a solas la expulsión del segundo, ante su evidente alivio. "Lúchalo, ríete, disfruta, pásatelo genial con tu gente, son dos días y no sabes cuándo te puede pasar", le dedicó el madrileño a su novia, quien no pudo contener el llanto mientras su novio también la animaba a que no se preocupara "por mí, que voy a estar defendiéndote". "Estoy muy orgullosa de mi hijo. Ha demostrado una educación y unos valores que creo que merece la pena que se le reconozcan", declaró por su pate la madre del madrileño, en plató.