'Gran Hermano 19' alcanzó su décimo tercera gala semanal a cargo de Jorge Javier Vázquez la noche del jueves 28 de noviembre, con Laura Vieguez y Daniela Cano en la cuerda floja, tras la salvación de Edi Insua en la gala del martes. Un duelo que se repetía tres semanas después de que la sevillana cayera también ante la colombiana y que concluyó con el mismo resultado: la marcha de Laura, esta vez, ya de forma definitiva.

Daniela y Laura, acompañadas por Maica y Ruvens en la gala 13 de 'Gran hermano 19'

, a la que se sumaría otra más con los votos en positivo. No obstante, antes de anunciar qué nominada era la derrotada del duelo,: Laura descubrió nuevas críticas de Nerea Minguela Violeta Crespo , junto a ambas, mientras que Daniela vivió una notable tensión junto a Maica Benedicto , contra Óscar Landa Ruvens Pérez , ante la emisión de sus mutuas críticas y comentarios, después del cara a cara de la colombiana con Edi y Violeta.

Tras los rifirrafes, las dos nominadas estuvieron acompañadas por Maica y Ruvens en la sala de expulsión, donde descubrieron que Laura era de nuevo expulsada, dos semanas después de su "resurrección" como concursante gracias a Manu Vulcán. "Siempre, lo he dicho, para mí esto no era contra nadie, que quede claro. Para mí no era un duelo", declaró Daniela, tras abrazar a su "rival", quien aseguró que "voy a estar muy bien". Laura también recibió el cariño de Maica y Ruvens, con el que bromeó con su reencuentro con Manu, ahora ya fuera de la casa de Guadalix de la Sierra.

"Laura, te veo ahora. Daniela, muchísimas felicidades, continúas concursando", dedicó Vázquez a ambas concursantes. "Gracias a todos los que me habéis apoyado y perdón por lo que tenéis que aguantar de mí que no os guste", declaró Daniela, consciente de que "afuera me queréis, unos no, pero otros sí, y que me apoyáis aunque esté como una cabra". "Aquí ya con 85 días, se me va la pelota. ¿Cómo controlo yo eso?", bromeó la concursante, quien deseó que "te vaya bien" a Laura, antes de que esta abandonara la casa de Guadalix de la Sierra de nuevo.