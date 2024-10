Por Beatriz Prieto |

La octava gala semanal de 'Gran Hermano: Límite 48 horas' abordó en directo con Jorge Javier Vázquez el feo y machista comentario de Adrián Thiam hacia Maica Benedicto, en plena emisión de 'Gran Hermano: Última hora' del pasado lunes 28 de octubre. Para ello, el presentador conectó con la casa, con el fin de dar un toque no solo al catalán, sino también al resto de sus compañeros, con una seria advertencia sobre lo que podía ocurrir en caso de que se repitiera una situación similar.

Maica se encara con Adrián en 'Gran hermano 19' por su comentario machista

, le espetaba Adrián a Maica. Dichas palabras no tardaron en hacerse virales en redes, en medio de las críticas de los espectadores, que recibieron respuesta en la cita con Vázquez:. Tiempo después, el programa repasó cómo se desarrolló lo ocurrido, con una disputa por la limpieza como origen de la tensión. En ella,, algo que no gustó en absoluto al catalán, quien soltó así su machista comentario horas después.

"Cuando se pone en plan macho alfa, se calienta y no sabe ni lo que dice", medió Ruvens Pérez, ante Maica, un pensamiento similar al que también compartió Edi Insua con su compañera. "El comentario ha sido desafortunado y te pido mil disculpas. Pero quiero que entiendas que tú también los has tenido conmigo", declaraba Adrián después, ante la murciana, con quien inició así una ronda de mutuos reproches que diluyó por completo las supuestas disculpas del catalán. "Me estás ofendiendo a mí y a todas las mujeres. Si vas a pedir disculpas, hazlo de corazón", le echó en cara Maica, quien aceptó las posteriores disculpas de Adrián, ya sin reproches.

"No va a ocurrir dos veces"

Tras el repaso, Vázquez conectó con la casa para dirigirse a Adrián por un comentario que calificó de "tremenda gravedad": "Tu conducta fue intolerable, pero también la de todos aquellos que anoche quisisteis quitarle hierro al asunto. No se puede restar importancia a unas palabras como las que pronunciaste, un comentario como ese hacia una mujer es inadmisible e intolerable, tanto en esta sociedad como en 'Gran Hermano'". El aludido reiteró entonces sus disculpas a Maica y la extendió "a todo el mundo", antes de defender que "cometí un error, lo asumo, pero creo que eso no me define como soy", puesto que "no me considero para nada machista, me he criado entre mujeres y me han dado valores muy buenos".

Adrián realizó un grave e intolerable comentario machista a Maica ayer. El respeto debe estar por encima de todo y no dejaremos, bajo ningún concepto, que un comentario así vuelva a producirse, ni tampoco ese tipo de actitudes que menosprecian a las mujeres. #GHLímite8 pic.twitter.com/alkvle67D5 — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2024

(1/2) #GHLímite8 pic.twitter.com/mOqzS8F2MR — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2024

Aunque Adrián se mostró a favor de asumir las posibles consecuencias, Vázquez matizó que el reality "condena este tipo de comentarios, pensamientos y comportamientos. Ha ocurrido una vez, pero no va a ocurrir dos veces". "Si vuelve a darse esta situación dentro de la casa, la persona que lleve a cabo este acto será expulsada disciplinariamente de forma inmediata", trasladó el presentador. Asimismo, Vázquez añadió que "en una sociedad como en la que vivimos, resulta difícil comprender que superéis los límites de una discusión con este tipo de comentarios". "El respeto debe estar por encima de todo. Espero que esto sirva para que recapacitéis", concluyó el presentador, dando el asunto por zanjado.