Napoli recibe una amenaza de muerte en el 'Gran Hermano' chileno: "Te raspo la cara, te tuerzo"

Tras su paso en España por 'La isla de las tentaciones' como tentador, el italiano Manuel Napoli ha añadido más países a su carrera televisiva internacional al entrar como concursante de 'Gran Hermano Chile'. Con él también está el cordobés Miguel Martínez, quien se dio a conocer en el mismo reality. Sin embargo, su paso por el programa chileno le ha costado a Napoli una amenaza de muerte.

Sebastán Ramírez abandona 'Gran Hermano Chile'

, lo que el equipo del programa consideró como una agresión. Al no sentirse entendido, Ramírez decidió renunciar al premio y abandonar, pero lo hizo entre gritos e insultos: "". Pero Napoli no se achantó: "".

"No tienes sangre italiana", le espetó Ramírez esperando a que la organización le abriese las puertas y le dejase salir de la televisiva casa, aunque Napoli insistía en que le dijese lo mismo "fuera". Fue entonces cuando desató la cólera del chileno: "Te lo digo fuera. Te raspo la cara, te tuerzo. No tienes oxígeno. Te mato fuera. No tienes nada de italiano".

Un concursante muy polémico

Además de ser productor, Sebastián Ramírez ha participado en multitud de realities, de hecho, ya estuvo en la primera edición de 'GH Chile', donde también abandonó por sus polémicas al igual que en esta segunda edición. Antes de 'GH' pasó por 'Doble tentación', donde coincidió con rostros de Telecinco como Tony Spina, Abraham García u Oriana Marzoli, 'Pareja perfecta' o 'Resistiré'. Ramírez tenía conflictos con la mayoría de concursantes de la edición, como Yuhui Lee o Alexandra Méndez.