La madre de Violeta carga contra Edi en 'Gran hermano' por su comentario antes de la hora sin cámaras

Por Beatriz Prieto

Después de que la organización de 'Gran Hermano' aprobara la hora sin cámaras solicitada por Violeta Crespo y Edi Insua, el programa aprovechó la cita de 'Límite 48 horas' del martes 15 de octubre para dar ese tiempo a solas a la pareja. No obstante, dicha petición no gustó especialmente a Laura, madre de la manchega, quien, de hecho, cargó duramente contra Edi en plena gala tras escuchar un comentario antes de iniciar su hora sin cámaras que no le gustó en absoluto.

La madre de Violeta estalla contra Edi ante Jorge Javier en 'Gran hermano: Líite 48 horas'

, como ya hicieron para Nerea Minguela Luis , y Vanessa Bouza , bajo la atenta mirada no solo de la madre de la manchega, presente en plató, sino también de Elsa Mateos , a quien habían subido a la casa para una visita., alabó Violeta, mientras que su acompañante destacó el "ambiente cálido" que habían creado.

"Un ambiente cálido para hablar", apuntó Jorge Javier Vázquez, con ironía, antes de preguntar a Violeta "qué es lo primero que vas a decirle a Edi". "Ahora mismo no lo sé, la verdad. Es que estoy un poco nerviosa, estoy vergonzosa ahora mismo", confesó la manchega. Por su parte, ante la misma cuestión, Edi respondió con una sonrisa que "soy hombre de pocas palabras", lo que despertó un rictus de asco en la madre de Violeta. "Bueno, bueno, que está mi madre allí", susurró la concursante, un tanto cortada, pero igual de sonriente.

"No vale una mierda"

Vázquez se despedía entonces de ambos concursantes, a quienes se pudo ver preparándose para disfrutar de su tiempo a solas, mientras las cámaras subían para enfocar el techo: Violeta se quitó la chaqueta y se sentó para quitarse las botas, mientras Edi se encaminaba al otro lado de la sala para servir unas copas. Dicho ambiente, sin embargo, distaba mucho de lo que reinaba en plató, donde la madre de Violeta estalló al momento contra el gallego. "Es más simple que un pedo", soltaba Laura, antes de ponerse en pie ante un sorprendido Vázquez.

Esto es tener ganas de la hora sin cámaras ???? Aún no nos ha dado tiempo de cortar y ya se están despelotando ??????? #GHLímite6 #GH15O pic.twitter.com/DbjDWrm1xI — Gran Hermano (@ghoficial) October 15, 2024

"Con esa cara tan guapa, ese cuerpo, en su puta vida va a tener una tía así delante. ¡Más simple que un pedo, no vale una mierda!", continuó la madre de Violeta, para después tachar a Edi de "imberbe, tiene cinco años, no ha crecido". Laura explicó que su estallido se debía al hecho de que, mientras su hija "le está diciendo cosas, porque siente", él no se había mostrado especialmente locuaz. "¿Pero tú has visto la de cosas que le has dicho?", le reprochó Vázquez. "Todas, y las sigo diciendo. Mi hija tiene 23 años, le gusta este chico, se ha pillado un montón. Él no me parece un tío", insistió Laura, antes de que el presentador proseguiera con la gala.