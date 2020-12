Guadalupe, la Abuela de dragones: "No ha sido muy duro 'MasterChef Abuelos', íbamos como si fuera un juego"

'MasterChef' sorprende con la llegada de una cuarta versión del formato. Tras la de anónimos, la 'Junior' y la 'Celebrity, el día de Navidad llega 'MasterChef Abuelos', una entrega especial en la que los mayores de 60 años son los aspirantes a ganar esta primera edición. Entre el listado de concursantes destaca Guadalupe, conocidos por muchos como la Abuela de dragones, quien ha hablado con FormulaTV sobre el programa de La 1 y de su fama por comentar 'Juego de Tronos'.

Guadalupe, en 'MasterChef Abuelos'

¿Cómo decidiste apuntarte a 'MasterChef Abuelos'?

Hice el casting y me eligieron con lo que hice, como a otros tantos. Fue una experiencia muy bonita, preciosa, con los diez concursantes maravillosos que fuimos.

Me gusta mucho la cocina, pero los artilugios de 'MasterChef' son muy sofisticados

¿Eras seguidora del programa?

Sí, yo era seguidora del programa desde mucho antes. Me gustaba muchísimo porque la cocina me encanta, aunque allí hay unos artilugios que son muy sofisticados (risas).

¿Y cómo te has llevado con esos artilugios?

Regular, regular. Es una cocina muy complicada.

¿Habías trabajado antes en algo relacionado con la cocina o habías hecho algún curso?

Nunca había hecho un curso. Yo cocino para mis niños, para mis nietos, porque yo soy muy cocinillas. Pero mi cocina es la tradicional; no esas cosas tan sofisticadas que hace ahí, que yo iba con miedo.

¿Cuál es tu mejor plato?

Tengo varios. La ensaladilla dicen que me sale riquísima, porque le doy un toque especial y además no te vayas a creer que tiene muchas gambas o laberintos. Luego las croquetas me salen divinas: las croquetas de roquefort, de berenjena y de puchero me salen para chuparse los dedos.

'MasterChef' es un programa muy duro, tanto mental como físicamente, por lo que han mostrado las anteriores ediciones. ¿Ha sido difícil para ti?

No, en absoluto, porque han sido maravillosos los azafatos, que nos han cuidado al máximo a todos los abuelos.

Yo lo veía desde casa y pensaba que el jurado era muy seco, pero para nada, han sido todos maravillosos

¿Cómo ha sido la relación con los compañeros y con el jurado?

Extraordinaria. No te puedes hacer una idea... Yo lo veía desde casa y pensaba que el jurado era muy seco, pero para nada, han sido todos maravillosos.

¿Cuál ha sido tu favorito?

Todos. Pepe porque se llama igual que mi marido. Y Jordi porque tiene una sonrisa que es para morir; se parece a la Mona Lisa, no puedes saber cuando está contento o cuando está enfadado.

Todos los concursantes de 'MasterChef Abuelos'

¿Y qué tal con Loles León?

Loles León es una maravilla. Nos ha dado una paz que no te puedes hacer ni a la idea. Ha sido como una confidente, como una amiga, una hermana, ¡marivollosa!

¿Os ha ayudado mucho en las cocinas?

Ella no podía entrar a las cocinas con nosotros, pero nos ha ayudado dándonos ánimos y viendo cómo íbamos, en todo.

¿Cómo fue la prueba de exteriores?

Ha ido muy bien. No ha sido muy dura, porque nosotros íbamos como si fuera un juego, todos íbamos muy contentos.

Tú eres ya alguien conocida, porque eres "la abuela de dragones". ¿Crees que va a ver más gente el programa por eso?

No lo sé, porque yo hice el casting como una más. Íbamos unos pocos y algunos se quedaron por el camino. Tuvimos que hacer un plato para la prueba. Yo hice mis croquetas de roquefort, porque había que hacer una receta con los ingredientes que nos daban. Yo tenía otro plan, pero no estaba todo lo necesario, así que hice las croquetas de roquefort en treinta minutos.

¿Y te verías participando en la versión de anónimos?

No, yo creo que no. Ya eso me parece mucho, porque yo tengo 86 años y ya está bien.

Lo peor va a ser el día de Reyes, porque antes nos juntábamos unas 32 personas y este año no podemos hacerlo

¿Cómo estás pasando la pandemia?

Yo lo peor que llevo es que mis nietas no me pueden abrazar ni pueden venir a verme todas juntas. A cada una le doy de comer en un día distinto para que no haya mucha gente en casa. No me puedo reunir con mis hijos y abrazarlos y eso es lo que peor llevo. Porque yo en realidad salgo poco, entonces tengo muchas cosas que hacer dentro de casa, como el punto o la costura, así que no me aburro. Ahora con esto de las redes sociales estoy muy animada. No lo estoy pasando mal, pero me da pena no poder achuchar a mis nietas porque yo soy muy achuchona. Lo peor va a ser el día de Reyes, porque antes nos juntábamos unas 32 personas y este año no podemos hacerlo. Dios quiera que el año que viene con la vacuna podamos hacerlo. A ver si esto se va porque ha sido muy fuerte, hay que tener esperanza.

Durante la emisión de 'Juego de Tronos' te hiciste popular en las redes sociales por comentar los capítulos y recibiste el apodo de "la abuela de dragones". ¿Cómo llevaste esa fama?

Muy bien, me paraban por la calle y me decían: "Ay, Abuela de dragones se parece usted a mi abuela". Hoy mismo que he salido a la calle un chico me ha dicho que me parecía a su abuela y que le daba mucho sentimiento porque hace dos meses que se murió. Se me han puesto los vellos de punta, porque jamás en la vida pensé tener tantos miedos.

Guadalupe, concursante de 'MasterChef Abuelos'

Si ya te paran por la calle por ser "la abuela de dragones", cuando te vean participando en 'MasterChef Abuelos' seguro que mucho más.

No sé, veremos a ver.

Hay muchas personas a las que no les gustó el final de 'Juego de Tronos', pero a mí sí, ¡es la vida misma!

Volvamos a 'Juego de Tronos', ¿a quién hubieras dejado vivo y a quién muerto en el episodio final?

Al putero ese que acabó muerto, ¡estuvo divinamente! Y el Perro, ¡qué alegría me dio! Y el enano me gusta cómo quedó. Hay muchas personas a las que no les ha gustado el final, pero a mí sí, ¡es la vida misma! Lo veo muy bien, porque "el nieve" no era el que mandaba, era el enano y así se ha quedado.

¿Sabes que están haciendo ahora una precuela sobre los Targaryen que llegará en 2022?

Me lo han dicho, pero no me lo creo hasta que no se estrene. Dios quiera que se estrene antes de que no me muera yo. Ojalá siga yo aquí en 2022. Si no le voy a decir a mis niños que me pongan como a Walt Disney: ¡embalsamada!

¿Sobre la vida de qué personaje de 'Juego de Tronos' te hubiera gustado ver una serie?

Hay muchos. El Jon Nieve está muy bien. El enano también me encanta y me gustaría mucho ver una serie sobre su vida para saber cómo ha llegado a donde ha llegado, porque hay que ver... Para que tú veas: no importa si eres guapo o feo, alto o bajo... solo importa la persona. Deberían decirnos cómo ha sido su niñez y su historia. Yo leo muchísimo y me gustaría leer sobre ello.

No me importaría ser reportera, pero no sé si serviré para eso con esta edad

Te vimos también como reportera en una premiere de 'La Casa de Papel'. ¿Te gustaría dar el salto a un programa de televisión?

A mí no me importaría, pero no sé si serviré para eso con esta edad. A mí me encantaría. Mis niños me dicen que hablo muchísimo. Cuando ellos vienen a verme por las tardes yo me pongo a hablar y me dicen: "Ay, mamá, es que no hablas nada, ¿eh?". Y yo hay veces que hasta me enfado y digo que no voy a hablar más.