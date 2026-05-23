Por Redacción |

Nueva noche de claro dominio para 'Tu cara me suena'. El programa presentado por Manel Fuentes lidera una semana más con un gran 19,1% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores. Aunque el talent show de Antena 3 pierde 2,5 puntos respecto a la semana pasada, ninguna de las ofertas rivales consigue aprovechar esa bajada y el formato continúa liderando con mucha comodidad el prime time del viernes.

Muy lejos queda '¡De viernes!', que firma uno de sus peores datos del año 2026 con el reencuentro de Rocío Flores y Raquel Mosquera, con motivo del 25 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco y de Alejandra Rubio que "regresó" a la televisión después de dos meses para presentar su libro. El espacio de Telecinco se conforma con un 9,5% de share y 701.000 espectadores, marcando además su mínimo anual en número de seguidores.

Por detrás se sitúa el cine de La 1, con la película "Oppenheimer". La cinta dirigida por Christopher Nolan reúne a menos de 600.000 espectadores y obtiene un discreto 6,9% de cuota de pantalla, aunque mejora ligeramente el resultado de "Los odiosos ocho" emitida hace siete días.

Muy cerca queda 'El Blockbuster' de Cuatro con la emisión de "Fast & Furious 8", que firma un 6,2% de share y 521.000 televidentes. Eso sí, el contenedor cinematográfico pierde nueve décimas respecto a la película programada la semana anterior. También con un 6,2% se sitúa 'Equipo de investigación' en laSexta, que reúne a 602.000 espectadores y mejora tres décimas en comparación con hace una semana.

Por último, en La 2, la película "Libertarias" pasa bastante desapercibida con un 2,6% de cuota de pantalla, aunque consigue mejorar en 1,4 puntos el dato registrado por la oferta cinematográfica de la cadena el viernes anterior.

Alejandra Rubio acudió a '¡De viernes!' para promocionar su libro

Prime time

La 1

Plan de cine Oppenheimer 594.000 6,9%

La 2

Trivial Pursuit381.000 4,3% Cifras y letras604.000 6,3% Plano general Álvaro de Marichalar 296.000 3,0% Historia de nuestro cine: presentación Libertarias 174.000 2,4% Historia de nuestro cine: película Libertarias 200.000 2,6%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.107.000 11,2% Tu cara me suena1.453.000 19,1%

Cuatro

First Dates568.000 6,1% El blockbuster Fast & Furious 8 521.000 6,2%

Telecinco

¡De viernes!701.000 9,5%

laSexta

laSexta columna Zapatero, imputado: ¿What the fav? 602.000 6,3% Equipo de investigación Fentanilo: la amenaza invisible 602.000 6,2% Equipo de investigación Asuntos de familia 382.000 5,3%

Hellen Mirren e Ian McKellen en "La gran mentira"

Late night

"La gran mentira" mejora notablemente a "Caminos desesperados" en La 1 (+1,5)

"A todo gas" consigue destacar en el late night de Cuatro (+2,3)

Dispares resultados de las reposiciones de 'Equipo de investigación' (+0,7 y -0,6)

La 1

Plan de cine 2 La gran mentira (2019) 201.000 5,7%

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio Libertarias 75.000 1,7% José Luis López Vázquez: ¡Qué disparate!57.000 2,0%

Antena 3

Tu cara me suena315.000 10,8%

Cuatro

Cine Cuatro The Fast and the Furious (A todo gas) 247.000 7,0%

Telecinco

Gran Madrid Show90.000 3,7%

laSexta

Equipo de investigación Servicio a domicilio 246.000 6,3% Equipo de investigación Narcopisos 184.000 7,7%

María Fernández se arrodilla ante el Padre Samuel en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'Y ahora, Sonsoles' marca mínimo semanal con un 8,8%

'La promesa' cae dos décimas en un día, pero mejora en espectadores

'¡Allá tú!' roza el 11% en la tarde de Telecinco registrando máximo mensual

La 1

Directo al grano815.000 9,8% Valle Salvaje767.000 10,7% La promesa910.000 13,0% Malas lenguas733.000 10,6% Aquí la Tierra912.000 12,0%

La 2

Saber y ganar680.000 7,6% Grandes documentales346.000 4,3% Los recién llegados de la naturaleza Lola, la cría de lobo marino 355.000 4,3% Curiosidades naturales de David Attenborough Contadores curiosos 324.000 4,2% Malas lenguas450.000 6,4% Sukha108.000 1,6% Trivial Pursuit141.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.196.000 13,8% Y ahora Sonsoles637.000 8,8% Pasapalabra1.428.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira520.000 6,4% Lo sabe, no lo sabe399.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo676.000 8,4% El diario de Jorge663.000 9,5% ¡Allá tú!803.000 10,9%

laSexta

Zapeando491.000 5,8% Más vale tarde385.000 5,4% La Sexta clave373.000 4,5%

Mañana

'La hora de La 1' cae a su peor registro mensual con un 16,2%

'El programa de Ana Rosa' registra uno de sus máximos de temporada con un 15,6%

'La ruleta de la suerte' sigue sin rival en el mediodía con un excelente 22%

La 1

La hora de La 1321.000 16,2% Entrevista Ernest Urtasun 346.000 16,3% Mañaneros 360433.000 14,3% Mañaneros 360869.000 11,2%

La 2

Ruralitas27.000 2,7% Las hienas pardas de Makgadikgadi40.000 2,3% De tapas por España Vitoria Gasteiz: capital verde de Europa, la Atenas del norte 39.000 2,0% Aquí hay trabajo42.000 2,0% Universo UNED17.000 0,8% Hoteles gourmet14.000 0,6% El escarabajo verde El pan nuestro de cada día 34.000 1,4% El western de La 2 La caza del oro 77.000 2,4% El cazador117.000 2,0% El cazador252.000 2,9%

Antena 3

Espejo público306.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Presa ibérica con boniato 815.000 17,7% La ruleta de la suerte1.528.000 22,0%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami! Viva la madre que te parió 10.000 0,8% Alerta Cobra En libertad condicional 36.000 2,0% Alerta Cobra Abismos 35.000 1,8% Alerta Cobra Un largo camino 41.000 1,9% En boca de todos283.000 9,3%

Telecinco

La mirada crítica232.000 12,6% El programa de AR357.000 15,6% Vamos a ver378.000 11,5% El precio justo Cesta de la compra 609.000 9,5%

laSexta

Aruser@s el humorning134.000 9,1% Aruser@s260.000 12,1% Al rojo vivo261.000 7,3%

Informativos

La sobremesa del viernes confirma el dominio absoluto de Antena 3, pero los movimientos respecto al viernes anterior son los que dan color a la jornada. 'Antena 3 noticias 1' aguanta con solidez y suma +0,4 puntos hasta el 23,8%, ampliando su ventaja sobre una La 1 que, con 'Telediario 1', cede dos décimas y se queda en el 13,9%. El retroceso más llamativo de la franja lo firma 'Informativos Telecinco 15:00', que pierde 0,2 puntos y se aleja del umbral del 9%, mientras 'Noticias Cuatro 1' mejora +0,8 puntos hasta el 8,3% y recorta distancias con Telecinco.

En la noche, la caída más pronunciada es la de 'laSexta noticias 20h', que se desploma un punto respecto a hace siete días y pasa del 7,6% al 6,6%. 'Antena 3 noticias 2' sube en cambio +0,9 puntos hasta el 18,8% y refuerza su liderazgo nocturno. 'Informativos Telecinco 21:00' también retrocede, de un 8,1% a un 7,9%, mientras 'Telediario 2' mejora ligeramente +0,2 puntos y se sitúa en el 12,6%, consolidando a La 1 como segunda opción de la noche.

La 1

Informativo territorial 1723.000 12,4% Telediario 11.247.000 13,9% Informativo territorial 2958.000 10,8% Telediario 21.106.000 12,6%

Antena 3

Noticias de la mañana263.000 14,6% Antena 3 noticias 12.139.000 23,8% Antena 3 noticias 21.646.000 18,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1553.000 8,3% El desmarque Cuatro 1358.000 4,0% Noticias Cuatro 2347.000 4,8%

Telecinco

El matinal116.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00790.000 8,8% Informativos Telecinco 21:00682.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h558.000 7,0% laSexta noticias: Jugones499.000 5,5% laSexta noticias 20h479.000 6,6%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas