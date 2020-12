'MasterChef Abuelos': Loles León sustituye a Samantha Vallejo-Nágera como jueza

Con 'MasterChef Celebrity 5' a punto de terminar, Televisión Española se prepara para cerrar temporada con la emisión de la octava edición de 'MasterChef Junior', pero, además, con un especial de 'MasterChef' dedicado a los abuelos y abuelas, como ya anunciaron que harían meses atrás. El ente público ha presentado estos dos formatos en una rueda de prensa en la que además de los jueces y tres de los aspirantes del 'Junior', estaba presente Loles León.

Loles León se convierte en jueza de 'MasterChef Abuelos'

La razón de que Loles León estuviera presente en la rueda se debía a que es la tercera jueza de 'MasterChef Abuelos'. La que fuera aspirante de la primera edición del 'Celebrity' sustituye a Samantha Vallejo-Nágera, que no se encuentra en este especial, por lo que la actriz ejercerá una función de "jueza amiga" de los aspirantes, como ella misma ha descrito. Eso sí, junto a Jordi Cruz Mas y Pepe Rodríguez decidirá el devenir de los concursantes. "Soy abuela y he conectado muy bien con ellos", comentaba la intérprete. "Ha habido momentos complicados y yo he sabido darles el rodeo y llevarlos a mi propio beneficio".

Este especial consta de una única entrega, como ya se había mencionado, manteniendo la mecánica de una prueba individual inicial, la de exteriores y otra individual final. Al no haber expulsiones, se otorgarán puntos a los aspirantes con los que se decidirá quién gana, algo similar a lo que ocurre en la edición infantil. Fernando López Puig , director de Contenidos de Televisión Española, ha explicado que cabe la posibilidad de hacer más entregas de 'Abuelos' si goza de éxito, con la posterior valoración de si son solo entregas especiales o se realiza una edición. En este punto, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha explicado que es necesario valorarlo debido a la dureza del formato y las largas horas de pie.

Dos gemelas, la principal novedad de 'MasterChef Junior'

En cuanto a lo que se ha explicado de 'MasterChef Junior' en la rueda de prensa, el formato mantiene su mecánica y sus reglas del mismo modo que en las siete ediciones anteriores. "Da gusto ver que ocho años después, 'MasterChef Junior' sigue con la fuerza del primer año", celebraba Macarena Rey, quien avanzaba la gran novedad de esta edición: una pareja de gemelas. Estas dos hermanas concursarán como una sola, a diferencia de como ha ocurrido en otras ocasiones con Los Chunguitos o Virginia y Raquel, por lo que ganan y pierden en pack. "Las dos realizan elaboraciones diferentes y después tienen que decidir cuál presentan al jurado", explicaba la CEO.

Nina y Gina, aspirantes de 'MasterChef Junior 8'

"Ha sido una edición muy revoltosa, la más traviesa y que más dolores de cabeza nos ha dado. Ya no ha sido complicada solo por la situación sanitaria, sino también por los niños, pero nos lo hemos pasado muy bien y han demostrado ser unos grandes minichefs", comentaba Macarena Rey en relación a las seis entregas que componen la octava edición y que llegan en algún punto de la Navidad, al igual que 'MasterChef Abuelos'.

Rectificación tras las críticas por Flosie

'MasterChef Celebrity' no ha estado exento de polémicas ni mucho menos. La parodia de Flosie realizada por Florentino Fernández ha supuesto una gran fuente de quejas debido a sus tintes homófobos. Televisión Española ya respondió sobre esto en 'RTVE responde', pero, en suma, decidieron eliminar a Flosie del metraje de la semifinal. "El hecho de que un sector de la audiencia no le pareciera bien esta trama nos hizo reaccionar y mejorar, haciendo un mejor producto para todos", explicaba López Puig. "Está en nosotros el hacerlo para que una parte de nuestro público no se sienta mal".