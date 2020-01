Hank Azaria no volverá a poner voz a Apu en 'Los Simpson'

Hank Azaria ha dicho adiós a Apu, uno de los personajes más reconocibles y polémicos de 'Los Simpson'. El camaleónico actor ha anunciado oficialmente en una entrevista para SlashFilm que no volverá a doblar el personaje de Apu Nahasapeemapetilon tras treinta años prestándole su voz.

Hank Azaria deja de poner voz a Apu

"No volveré a ponerle voz, a menos que haya alguna forma de hacer la transición o algo así", afirma Azaria en la entrevista. "Ellos decidirán qué quieren hacer con el personaje. Depende de ellos y aún no lo han resuelto. Todo lo que hemos acordado es que ya no le doblaré."

Las críticas al personaje de Azaria se intensificaron después de que el cómico Hari Kondabolu lanzase en 2017 el documental "The Problem with Apu", que denunciaba el problema de crecer con un personaje tan estereotipado como el propietario indio de Kwik-E-Mart como único representante en la televisión estadounidense. Y tras la polémica, Azaria comentó que estaba dispuesto a dejar de interpretar al personaje.

'Los Simpson' abordó la controversia en un episodio de 2018 en el que Lisa decía: "Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?". Después el personaje miraba una fotografía enmarcada de Apu con la frase "¡No tengas una vaca!".

¿Polémica zanjada?

El creador de la serie, Matt Groening, también habló sobre el tema en una entrevista en la que afirmó estar "muy orgulloso" de lo que hacen en la serie y que pensaba que la polémica se debía a que vivimos "un momento en nuestra cultura en el que a la gente le encanta fingir que se ofende".

"Creo que lo más importante es escuchar a los indios y su experiencia con él", afirmó el creador en aquel momento. "Realmente quiero ver a guionistas indios y del sur de Asia en la sala de guionistas ... y que opinen sobre el doblaje de Apu. Estoy perfectamente dispuesto a dar un paso al lado. Me parece lo correcto."

"La idea de que alguien joven o viejo, pasado o presente, sufra 'bulling' por culpa de Apu realmente me pone triste", continuó. "No fue mi intención. Quería alegrar y hacer reír a la gente."