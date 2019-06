Hazal Kaya ('El secreto de Feriha'): "Me conmueve que la serie haya logrado un público tan internacional"

La ficción turca se ha convertido sin duda en el pilar fundamental de la parrilla de Nova. El canal temático de Atresmedia fue el primero en traer este tipo de ficciones a nuestro país con el exitoso lanzamiento de 'Fatmagül', y un año y medio después sigue estrenando nuevos productos que siguen recibiendo el apoyo del público. Precisamente, este es el caso de 'El secreto de Feriha', telenovela que el grupo emite diariamente a las 21h15 y que se ha convertido en uno de los productos más seguidos de las temáticas TDT, siendo así un éxito de audiencia indiscutible, más allá del gran rendimiento social que tiene desde su estreno.

Hazal Kaya, protagonista de 'El secreto de Feriha'

La actriz Hazal Kaya es la protagonista de esta ficción que narra la vida de Feriha, una joven de origen humilde que tras conseguir plaza en una lujosa universidad iniciará un doble juego que podría llevarla a perderlo todo. Intentará ocultará a sus nuevos amigos su verdadero origen e iniciará una historia de amor con un adinerado y popular chico que tampoco sabe de dónde viene. ¿Acabará siendo descubierta? De ello ha hablado la intérprete en una extensa entrevista concedida a Atresmedia en la que analiza su papel en la serie y da las claves de su trayectoria profesional hasta ahora.

"A todos nos encantan estas historias universales"

Kaya se muestra "muy orgullosa y contenta del éxito que la serie está cosechando en todo el mundo" y afirma que este fenómeno mundial "es increíblemente emocionante". La intérprete, que además confiesa que "me conmueve que Feriha haya podido alcanzar al público tan lejos de mi país", cree que el triunfo de la serie se debe a que "es un cuento de hadas moderno (...) con conflictos genuinos y sinceros" y "a todos nos encantan esas historias universales". Está convencida que a fin de cuentas, "las emociones y el amor significan lo mismo en todo el mundo".

La historia de amor entre Emir y Feriha es precisamente que vertebra la historia de la telenovela que protagoniza, una relación que ella define como "complicada" ya que "ambos personajes pertenecen a mundos diferentes". Está convencida que sin duda Feriha con sus mentiras ha provocado que "todo sea mucho más difícil". La intérprete cree que aunque estos personajes terminen resolviendo sus problemas de estatus social al que pertenece cada uno "tienen un conflicto aún mayor: la confianza". La intérprete ha querido además profundizar en su personaje afirmando que "es mucho más fuerte de lo que parece (...) había desarrollado un mecanismo de defensa" y que lo que la atrapa desde el primer momento "es el amor (...) al caer en él termina enredándose más y más". Confiesa además que lo que más le intrigó del papel es "la lucha entre lo que siente y su familia".

La actriz ha querido también compartir sus reflexiones sobre los motivos que la llevaron a aceptar este importante papel. "Cuando leo un guion, lo veo todo por primera vez como un todo. Valoro el productor, el director, el guionista... aunque lo más importante para mí es que me emocione, o no, el personaje", afirma, dejando claro que "antes de pensar si la serie será un éxito me escucho y si me remueve interpretarlo, le doy un vistazo a los otros factores". Además, tiene claro que apostar por proyectos con carácter social es también vital: "Un artista deber crear conciencia sobre los temas sociales que necesiten atención. Tenemos muchos seguidores y, si nos involucramos, podemos ser útiles". Por otro lado, Kaya además confiesa que estaría encantada de trabajar en España ya que "ama" nuestro país. "Es una tierra increíble. Lo que más me gusta es la gente ¡Sois muy similares a nosotros y tan amables!", afirma, totalmente emocionada.

Tuve mucho miedo al grabar una escena en helicóptero

Finalmente, la intérprete ha querido aprovechar la ocasión para desvelar cuál fue una de las escenas que más le costó rodar 'El secreto de Feriha'. "Fue el momento en que se rodó la escena de Emir llevándose a Feriha, que vivía en el sótano y tenía que mirar a Estambul, en un viaje en helicóptero para que viera la zona desde arriba", ha empezado contando la chica, confesando después: "¡Tenía mucho miedo! Fue muy difícil para mí subir al helicóptero". Pese a ello, lo consiguió y la escena pudo ser grabada sin problemas.