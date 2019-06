¿Por qué arrasan las telenovelas turcas en Divinity y Nova? Sus responsables nos dan las claves del éxito

Quién nos iba a decir que cuando Atresmedia decidió apostar por la ficción turca en el año 2018 esta iba a convertirse en el gran éxito de nuestras televisiones temáticas. Un año y medio después, la ficciones producidas en Turquía se han convertido en el contenido más seguido en Nova y Divinity, son un auténtico fenómeno de audiencia, pero también social. Estas producciones cuentan con una amplia legión de fieles fans que están completamente enganchados a estas historias turcas. Esta repercusión en redes sociales y consumo web se replica también en cuanto a datos de audiencia se refiere ya que estas series encabezan diariamente el ranking de las emisiones más vistas entre las temáticas TDT. Su éxito es innegable y está claro que no es casual, es un tipo de contenido que ahora arrasa en España pero que antes ya dio la vuelta al mundo.

Protagonistas de 'Fatmagül' y 'Kara Sevda'

Así empezó el fenómeno mundial y sus cifras de infarto

'Las mil y una noches', serie que emitirá la próxima temporada Nova, fue la primera ficción que consiguió dar la vuelta al mundo. El canal chileno Mega decidió apostar por ella y sin duda, triunfó; la serie se convirtió en un fenómeno que se replicó después en Argentina o Uruguay, entre otros países sudamericanos. La serie empezó a exportarse a muchos más países y es que no sorprende que viendo el éxito que estaba teniendo, no eran pocos los que querían intentar replicarlo. Sus protagonistas se coparon de todo tipo de premios internacionales y la producción terminó convirtiéndose en la más exitosa de la historia de Turquía y obviamente en una de las más rentables. Eso sí, el fenómeno no había hecho más que empezar.

En pocos años la producción turca se multiplicó y prueba de ello es que, tal y como señala The Hollywood Reporter, ya en el año 2015 la exportaciones de contenido turco reportaban a sus productoras más de 250 millones de dólares, una cifra que a día de hoy se eleva en 100 millones más y que según dicho medio, podría llegar a 2.000 millones de dólares en apenas cuatro años más. A día de hoy, las telenovelas turcas se emiten hasta en 75 países distintos y cuentan con una audiencia global que supera los 400 millones de espectadores. Sí, nos encontramos ante un fenómeno mundial, que ha desbancado ya a la ficción latinoamericana, que hasta ahora había dado la vuelta al mundo y que en nuestro país era sin duda el contenido estrella de algunas temáticas. Hoy analizamos este fenómeno con Sergio Calderón, director de Divinity y con Luis León Luri, coordinador de canales temáticos de Atresmedia.

Protagonista de 'Sühan', telenovela de Divinity

'Fatmagül', la serie con la que empezó todo en España

Visto el éxito que estaba teniendo en todo el mundo este tipo de ficción, desde Atresmedia se decidió dar el primer paso y tras mucho tiempo de estudio, se lanzó el primer producto turco en nuestro país: 'Fatmagül'. La historia de una campesina cuya vida se vio truncada tras ser víctima de una violación por parte de un grupo de hombres adinerados no dejó indiferente a nadie. Esta ficción es ya la serie más vista de la historia de Nova, con una media del 4,1% de share y 744.000 espectadores, alcanzando un espectacular 6,2% de cuota y 853.000 espectadores en su final, emitido en julio de 2018. Elegir ese producto no fue para nada casual, y es que tal y como cuenta León Luri, "llevábamos estudiando este fenómeno casi durante un año antes del estreno, y vimos muchísimas series", pero desde el primer momento tenían claro que "iba a ser un éxito como lo fue en otros países, aunque es verdad que no había ni un solo referente ni mirábamos atrás".

¿Cuáles fueron las claves del éxito de la ficción? El directivo está convencido que gustó porque "era una serie que ha apostado mucho por el conflicto social, por la tradición, por la modernidad". Precisamente, la ficción en la que se narra la violación de la protagonista a manos de varios hombres, coincidió con el juicio de La Manada, un hecho que fue absolutamente casual, tal y como este explica. "No lo buscamos ni por casualidad. Lo bueno de 'Fatmagül' es que expuso un problema que ayudó en Turquía y en todo el mundo a personas que habían sufrido historias similares (...) era una realidad social que tenía que salir a la luz y había que luchar para cambiarla. Creo que en ese sentido, la serie ha tenido siempre un mensaje muy positivo".

'El secreto de Feriha'

¿Por qué apostar por las turcas?

El responsable de Nova defiende que la cadena fue muy atrevida cuando se decidió apostar por la ficción turca: "Éramos referentes y líderes. Estábamos viviendo un gran momento, sin embargo nos lanzamos a innovar, a traer otro tipo de narrativas (...) teníamos que perder que ganar porque teníamos todo hecho en nuestro canal, nuestro modelo era muy claro, las audiencias eran buenas y sin embargo dimos el salto". León Luri cree que "estábamos obligados a saber lo que se estaba haciendo en el mundo y cuáles eran los progresos internacionales" y defiende que se siguiese apostando por un género como era la ficción de continuidad porque a esta "le caracteriza la fidelidad (...) si ofreces el mejor producto, la programas bien y la cuidad, la fidelidad no se rompe. Genera posicionamiento, diferenciación y continuidad en el visionado".

'Kara Sevda', la primera gran apuesta de Divinity

Nueve meses después del lanzamiento de 'Fatmagül', Divinity decidió apostar también por la ficción turca y sin duda, triunfó. Pese a ello, años antes ya se había trabajado en el grupo con este tipo de ficción y es que, tal y como recuerda Sergio Calderón, "'El accidente' de Telecinco era la adaptación de una historia turca. Nuestros departamentos ya habían identificado las ficciones de Turquía". Pese a ello, para empezar a emitir turcas, el trabajo previo fue laborioso y es que en Divinity tienen muy claro que no vale cualquier producto. "No nos valía una telenovela clásica, de bajo perfil comercial o antigua (...) sabíamos que debíamos empezar con un hit. Sabíamos que había una audiencia cautiva en la serie que podía responder positivamente a una historia de cuento, a un romance como el que fue 'Yo soy Bea' que remitimos con éxito".

Fue entonces cuando apareció 'Kara Sevda (Amor eterno)', la que ha sido una de las apuestas más importantes de la cadena en el terreno turca. "Había sido un éxito en el país de origen pero no internacionalmente pero le vimos ingrediente que podrían atrapar a nuestra audiencia (...) dos mundos opuestos, una historia de amor arrebatadora, tenía puntos que nos recordaban a 'El Príncipe' o 'Sin tetas no hay paraíso' y por eso apostamos por ella", explica el responsable de Divinity, quién tiene claro que han sido "el primer canal que apostó de una forma valiente, atrevida y sin complejos por este género, convirtiendo la serie turca en un producto estrella". Prueba de ello es que el primer episodio se estrenó en un evento especial dentro de 'Sálvame', algo que sin duda Calderón cree que fue fundamental. "Creíamos en el producto desde el primer momento, sabíamos que teníamos una producción cuidada y el apoyo de Mediaset fue vital (...) confiamos en la maquinaria liderada por el equipo que dirige Patricia Marco, esta fue primordial. En Mediaset hemos sido pioneros, hemos creído en el género desde el primer minuto convirtiéndolo en algo valioso, porque tiene una fuerza transversal, tanto en televisión como en digital".

'El secreto de Feriha' (Nova)

Las series turcas, un fenómeno en redes sociales

Y precisamente, el rendimiento en internet es algo que ambos directivos valoran de una forma notoria. El responsable de Nova presume de haber dado "un golpe sobre la mesa para generar conversación social" con las telenovelas emitidas. Este reconoce que "hemos crecido muchísimo en interacción social porque se ha trabajado mucho en promoción y en redes sociales". Algo en lo que Calderón coincide, y es que el responsable presume del trabajo hecho en las cuentas sociales de Divinity. Precisamente, el grupo de comunicación por ejemplo impulsó la creación de una BSO de telenovelas turcas en Spotify o también creó el formato propio 'Delicias Turcas' presentado por el periodista Adolfo Rodríguez.

"Siempre creímos que había que darle voz y directo a este género (...) desde el primer minuto se creó una sección en 'Cazamariposas' y además apostamos por Adolfo para presentar ese programa en internet, quién mejor que él para encargarse de un formato así, siendo de Canarias, un lugar en el que nuestras telenovelas triunfan. Creíamos que teníamos que incorporar el personaje que comentase las telenovelas, una figura que sigue muy viva en Latinoamérica y que hemos recuperado aquí con él". El directivo está muy satisfecho de la estrategia llevada a cabo ya que defiende que en Mediaset, "los productos hay que vivirlos de una manera global, transversal y cruzando audiencias".

Protagonistas de 'Fatmagül'

¿Por qué tienen mala imagen?

Son muchos los que critican el género de las telenovelas, algo que ninguno de ambos entiende. "Las telenovelas son únicas, particulares y sin duda un género universal. Tienen un target mucho más joven del que pueda parecer en un principio (...) son altamente transversales", explica. Algo en lo que coincide Sergio Calderón, quién afirma: "Nuestras telenovelas tienen una audiencia con un nivel educativo alto, con un perfil muy juvenil y que consume el producto en lineal pero también en digital, en la web y en redes sociales (...) nuestras series son por ejemplo el contenido más consumido en SmartTV y el tercer contenido más visto en Mitele. Ofrecemos la experiencia Divinity en todos los los soportes".

Unas potentes campañas de promoción

¿La cuidada promoción que tiene este tipo de productos tiene que ver? Para Calderón, definitivamente sí. "Siempre hemos cuidado mucho las promociones, hemos creído en el valor de la música (...) confiamos en la emoción de la gente (...) y nosotros ponemos el alma y el corazón, nuestra experiencia termina traspasando la pantalla. Contamos con un equipo fantástico con el que trabajamos mano a mano (...) creo que eso nos diferencia respecto a otros canales temáticos. Hay un trabajo muy detallista, muy perfeccionista, muy cuidado, muy elaborado detrás. Es una satisfacción viendo los resultados".

¿La audiencia puede llegar a cansarse?

Una de las dudas que surgen es si este "boom" turco puede desaparecer. El responsable de Nova defiende que "nosotros llevamos trece años apostando por este modelo de televisivas (....) siempre ha sido nuestro a modelo, hemos crecido con él y seguiremos apostando por ello". Este defiende que "lo tenemos claro (...) porque está creciendo, no solo en la televisión en lineal sino en otros entornos que aportan público y vamos a seguir apostando por ellos". Por su parte, Calderón deja claro que no tienen ningún miedo a que la audiencia pueda decrecer: "Tenemos la flexibilidad para adaptarnos a lo que quiere nuestro público y la rapidez para maniobrar y para reorientar nuestra política de programación que ahora está en una fase primigenia porque al final empezamos en octubre este modelo". Este tiene claro que "igual que hemos explorado y localizado el género de la comedia romántica turca entre tanto drama, hay otros búsquedas que se pueden seguir realizando".

Protagonistas de 'Sila', telenovela turca de Novao

El futuro... ¿La ficción coreana?

Precisamente, el directivo advierte que "existen otros países emergentes que ofrecen un cuidado y una factura muy interesante, por ejemplo Brasil es por tradición el primer país exportador de telenovelas en el mundo, además verás que sus producciones son de altísima calidad, son autentica religión en el país y realmente tiene una factura muy cuidada". Otro mercado emergente es el coreano, y desde Divinity tienen claro que no se cierran a nada: "Estamos abiertos a cualquier opción y tipo de mercado". Desde Nova, esta afirmación se replica: "Hay un foco importante de series en Corea que nosotros estamos viendo y analizando. Tenemos algo, de lo que no puedo hablar, pero estamos investigando siempre los mercados. El ser referente de una televisión de continuidad nos obliga a ello, a estar pendiente de lo que pueda pasar (...) vamos a seguir intentando innovar y vamos a seguir intentando traer nuevas narrativas a Nova".

Pero, ¿por qué funcionan tan bien?

En definitiva, hemos visto como ambos directivos han explicado cómo se gestó el género en nuestro país, las claves de sus respectivas estrategias y el futuro que nos espera pero, ¿por qué estas ficciones han enamorado tanto a los espectadores españoles? Repasamos los principales motivos que han integrado este gran éxito.

Arcos argumentales complejos

La complejidad de las historias que se narran en estas series tiene mucho que ver en este buen rendimiento y es que las historias de amor de estas producción van un paso más allá. Cuentan con arcos argumentales potentes, cuidados y con mucho sentido que sin duda atrapan al espectador, aportan veracidad al relato amoroso que se narra y sin duda nos ayudan a entender a los personajes. Los protagonistas de cualquiera de estas series no se enamoran de la noche a la mañana, vemos una evolución en su historia, una naturalidad que posiblemente en otro tipo de ficciones no existe y sí, esto es un claro acierto.

Protagonistas de 'Erkenci Kus

Una producción muy cuidada

Son producciones más cercanas a una serie de prime time que a una telenovela diaria y posiblemente esto ha hecho que un público reacio al segundo tipo de producciones sí le haya dado una oportunidad a las turcas. La estética, el nivel argumental e interpretativo y la calidad que tienen se sitúan muy por encima de algunas telenovelas que se han emitido ya en España. Está claro que su nivel de producción es muy alto; nos encontramos ante productos muy cuidados, de un nivel muy potente y que transmiten al espectador la idea de estar viendo una serie que sí tiene calidad y que vale la pena seguir desde el primer minuto.

Escenarios exóticos que llaman la atención

Otro punto fundamental del éxito de estas ficciones son los escenarios en los que desarrollan. Obviamente, que la serie se se produzca en Turquía y que triunfe no es casual ya que a día de hoy el espectador agradece alejarse de las urbes a las que estamos acostumbrados a ver determinadas series. Agradece explorar nuevos territorios, que en este caso son más exóticos que nunca. Está claro que el escenario, en este caso alejado de nuestras fronteras y muy distinto a lo que vemos a diario, es vital.

Mucho más que amor

Por otro lado, en muchas de estas series se hablan de temas sociales que difícilmente hemos visto en producciones mexicanas o colombianas. El maltrato infantil, el machismo, las violaciones, los matrimonios concertados... son muchos los temas que hasta ahora poco se habían tocado en producciones diarias extranjeras y que aquí se abordan de una forma muy importante. Posiblemente el alejarse de la superficialidad de otras producciones y el narrar temas tan complejos y a la vez cercanos a todos nosotros ha hecho que parte de la audiencia no haya podido evitar engancharse a las series turcas.

Can Yaman, protagonista de 'Erkenci Kus'

Sus protagonistas, estrellas en España

Mucho tienen que ver también los protagonistas y es que rostros como Can Yaman ('Pájaro soñador'), Beren Saat ('Fatmagül') o Hazal Kaya ('El secreto de Feriha') se han convertido en auténticas estrellas a nivel internacional pero también en España. Complicado es que cada tarde las redes se inunden de sus nombres; son rostros carismáticos, totalmente desconocidos para todos (aire fresco a nuestra ficción), que habitualmente además podemos ver en diferentes telenovelas diferentes y son ellos los que diariamente reciben infinidad de comentarios en Twitter o Instagram. Por ejemplo, 'Erkenci Kus' consigue ser TT absolutamente todas las tardes y los gifs e imágenes de sus protagonistas monopolizan parte de los comentarios. Está claro que sí, a los fans de las turcas, sus protagonistas ya les han conquistado.

Presentadas como productos de calidad

Y finalmente, la forma de presentarlas en nuestra pequeña pantalla está cuidada al milímetro y sí, si al espectador le presentas tu producto como una gran apuesta de calidad, posiblemente le conquistes. Nos encontramos ante campañas de promoción muy potentes, que incluso salpican a las cadenas principales del grupo, con piezas promocionales de mucha calidad y elaboradas con mimo. Se presentan las historias de formas muy diferentes, acordes al target de cada una de estas producciones y en todo momento se deja claro que sí, la ficción turca tiene calidad y ha llegado a España... para quedarse.