Así es el Can Yaman español: Lo que no sabías del doblador que pone voz al protagonista de 'Erkenci Kus'

Está claro que el éxito de las telenovelas turcas en España ha convertido al género en todo un fenómeno, siendo decenas las que se emiten actualmente en nuestro país, tanto en Nova como en Divinity. Es por ello que la plataforma de vídeos de Mediaset cuenta además con un programa dedicado exclusivamente a este tipo de series, 'Delicias turcas'. El formato que conduce Adolfo Rodríguez ha querido conocer en su última entrega a Sergio Zamora, el actor de doblaje que pone voz a Can en la serie 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'. El doblador tiene el reto de ser la voz española del personaje central de la ficción encarnado por el reconocido actor Can Yaman. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Es duro el doblaje de una serie turca? Zamora no ha dudado en desvelar todos los secretos de la ficción de moda.

Zamora asegura que las jornadas diaria de trabajoque marca la televisión el culpable del agobio. Algo que se compensa al ver el resultado de la ficción, que aunque en principio pueda parecer "como cualquier otra", poco a poco "vas sacando cosas, hay cosas que son muy curiosas,. Parece claro que al doblador sí le convence el trabajo que realiza en la ficción de Divinity.

Sergio Zamora y Can Yaman

El mayor problema de doblar 'Erkenci Kus'

El actor apunta al idioma turco como el mayor problema: "Es otro idioma, no estamos acostumbrados a esas labiales, a esa boca que mueven de una manera diferente, el turco es muy diferente de lo que estamos acostumbrados". Al ser tan distinto del inglés, francés o alemán, más cercanos y parecidos al español, supone "un reto más" para el equipo encargado del doblaje.

El doblaje es necesario

Para todos aquellos que critican el doblaje patrio y alaban la versión original, Zamora tiene un mensaje: "Se equivocan. Criticar siempre es muy fácil, sobretodo desde fuera, el trabajo de doblaje es un trabajo maravilloso que cuesta mucho hacer". Aunque él asegura que le "encanta" consumir productos audiovisuales en versión original entiende que "hasta el momento en que la gente sea tan inteligente que sepa todos los idiomas del mundo" el doblaje seguirá existiendo.

De Matthew McConaughey a Can Yaman

El cuidado que Divinity ha puesto en el doblaje de 'Erkenci Kus' es sin duda una de las señas de identidad de la telenovela turca y prueba de ello es contar con Zamora en su equipo de dobladores. Nos encontramos ante un auténtico profesional del medio y es que este es el encargado de poner voz a reconocidos intérpretes internacionales como Matthew McConaughey, Bradley Cooper, Keanu Reeves o Colin Farrell. Es evidente por tanto que nos encontramos ante un profesional al que hemos escuchado en infinidad de ocasiones.