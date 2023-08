HBO cancela 'The Idol' tras una única temporada y una paupérrima recepción

Por Alejandro Rodera |

HBO arrancó una racha histórica en el verano del año pasado. A finales de agosto, el lanzamiento de 'La Casa del Dragón' alcanzaba unas cotas sin precedentes en el canal de pago, que apenas un par de meses después retomaba las vacaciones de 'The White Lotus' con una aclamada segunda temporada. Después, nada más arrancar 2023, se desataba el emocionante apocalipsis de 'The Last of Us', que iría seguido del cierre de 'Succession' y 'Barry'. Casi nada. Pero esa cadena tenía que romperse en algún momento, y el eslabón más débil no fue otro que 'The Idol'.

Lily-Rose Depp y The Weeknd en 'The Idol'

Durante su paso por el Festival de Cannes, la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y Abel Tesfaye ( The Weeknd ) ya. Tras su estreno en junio y su efímera andadura de cinco episodios,(y un 2/10 en las votaciones del público general), mientras que en Rotten Tomatoes no pasa de un 19% por parte de la crítica y un 41% del público. A eso se suma su caótica producción, durante la cual se reinició el rodaje cuando estaba casi terminado,. ¿Y cuál ha sido la resolución de HBO tras este cúmulo de tropiezos?

La cadena propiedad de Warner Bros. Discovery se ha decantado por cancelar 'The Idol', que no tendrá segunda temporada. "'The Idol' fue uno de los originales de HBO más provocadores y estamos conformes con la fuerte respuesta del público. Después de tomarlo en consideración, HBO y los creadores y productores hemos decidido no seguir adelante con una segunda entrega. Estamos agradecidos con los creadores, el reparto y el equipo por su increíble trabajo", ha expresado un portavoz de HBO a Entertainment Weekly. En cualquier caso, esta decisión sería reciente y no se habría tomado en junio, como la propia HBO ya comunicó a través de Twitter cuando surgieron rumores al respecto.

Historia zanjada

El final del quinto y último episodio se podía entender como un final de temporada o de la serie, ya que el giro en la actitud de la protagonista, Jocelyn, podía abrir las puertas a nuevas tramas o ser la guinda de un mareante pastel. Sin embargo, 'The Idol' se quedará como una miniserie, contradiciendo el entusiasmo manifestado por la actriz Da'Vine Joy Randolph a finales de junio: "Creo que la intención de todo el mundo es hacer una segunda temporada. Nunca se planteó como una miniserie. No hay nada oficial, pero HBO está bastante feliz". Finalmente, la felicidad de la cadena se debió desmoronar como las audiencias de la propia serie, que se estrenó ante 913.000 espectadores en Estados Unidos y una semana después cayó a 800.000. Después, no se compartieron más datos, y antes de acabar agosto ya se ha optado por dejar en el olvido un controvertido amor (tóxico) de verano.