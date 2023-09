HBO cancela 'Tiempo de victoria' tras dos temporadas

Por Alejandro Rodera |

Los Lakers no culminarán su gran obra televisiva. Tras el final de la segunda temporada de 'Tiempo de victoria', ha salido a la luz que HBO ha optado por cancelar su ficción original basada en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de Los Ángeles Lakers en los años 80", de Jeff Pearlman. Al igual que hacía su material de origen, la intención de la adaptación era cubrir toda esa inolvidable era de los ochenta en el mundo de la NBA, que estuvo marcada por la rivalidad en el equipo de Magic Johnson y los Celtics de Larry Bird.

Quincy Isaiah y Adrien Brody en 'Tiempo de victoria'

TVLine ha adelantado esta cancelación, que, tras la final Celtics-Lakers que supuso un jarro de agua fría para los jugadores angelinos. Por tanto, lejos de concluir en un punto álgido,para la entidad californiana. Sin embargo, para reparar en cierta medida esa sensación agridulce,en el que, después de que Jerry Buss y su hija Jeanie compartan una bonita secuencia sobre la cancha, se introducen rótulos que aclaran el destino del equipo en los años venideros. Según Variety,

De esta manera, se pone fin a 'Tiempo de victoria' entre la sonrisa de Jerry, las lágrimas de Magic y el dolido mensaje de despedida del showrunner del proyecto, Max Borenstein. "No es el final que teníamos en mente, pero no tenemos más que gratitud y amor", ha expresado el guionista a través de su cuenta de Twitter. Previamente, el autor de la obra original, Pearlman, ya había pedido ayuda al público para evitar esta cancelación, pero su llamamiento no fue suficiente. "El futuro de 'Tiempo de victoria' está en juego. Necesitamos espectadores", rogaba el escritor, cuyo deseo de continuidad no se ha visto cumplido.

Mal augurio

A finales de mayo, la responsable de Drama de la cadena de Warner Bros. Discovery, Francesca Orsi, ya dejó entrever que, al igual que pasaba con la posteriormente cancelada 'Perry Mason', el futuro de 'Tiempo de victoria' era bastante incierto más allá de su segunda temporada. "Cada serie tiene una labor que desempeñar, en función de su presupuesto, y también influyen la audiencia, las críticas y su impacto social", expresaba la ejecutiva en relación a esas dos ficciones y a 'La edad dorada', que también queda en el alambre.

En lo que respecta a 'Tiempo de victoria', las reacciones han sido positivas sin alcanzar las cotas de 'The Last of Us' o 'Succession', pero su seguimiento no lo ha sido. Según los datos compartidos por Deadline, el estreno de la segunda temporada fue visto por 629.000 espectadores en su noche de lanzamiento en Estados Unidos, contando las cifras del lineal y Max. En comparación con su predecesora, la primera entrega debutó ante 901.000 televidentes en el mismo plazo, lo cual denota un descenso considerable.