Por Alejandro Rodera |

HBO Max va a pasar rápido del calor estival al frío otoñal. Tras el final de la segunda temporada de 'And Just Like That...' y con 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' todavía en marcha, el mes de septiembre de la plataforma morada no estará marcado por un gran despliegue de títulos originales. Lejos quedan aquellas semanas de 2022 en las que la fiebre de 'La Casa del Dragón' estaba en pleno auge, aunque en octubre ya se intuye un repertorio más atractivo, con las nuevas entregas de 'La edad dorada' y '30 monedas' a la vuelta de la esquina.

'Bendita paciencia'

Hasta entonces, se tratará de enganchar al público, que finiquita la relación entre Martin Freeman Daisy Haggard con su cuarta temporada,por prosperar a nivel laboral y sentimental. Además, desembarcará otra propuesta inglesa bastante diferente, 'Wolf', queque podría haber matado a su hermano en los años noventa.

Saltando al apartado de cine, HBO Max estrenará "Las buenas compañías", la película dirigida por Silvia Munt que participó en la última edición del Festival de Málaga. Y para no perder ritmo con el cine local, también se incorporarán "Uno para todos", "Las distancias" y "El asesino de los caprichos". Por último, se homenajeará al fallecido William Friedkin con "El exorcista" y se aprovechará el talento de Anthony Hopkins y Olivia Colman con la aclamada "El padre".

Estrenos de series

- 'Bendita paciencia' (Temporada 4 - 5/9)

- 'Wolf' (Estreno - 14/9)

- 'El curioso caso de Natalia Grace' (Estreno - 16/9)

- 'Kim vs. Kanye: El divorcio' (Estreno - 19/9)

- '¿Quién mató a Biggie y a Tupac?' (Estreno - 20/9)

- 'Starstruck' (Temporada 3 - 28/9)

Estrenos de películas

- "Huérfanos de Brooklyn" (1/9)

- "Las buenas compañías" (8/9)

- "Prisioneros" (8/9)

- "Uno para todos" (15/9)

- "Las distancias" (15/9)

- "El asesino de los caprichos" (15/9)

- "Código criminal" (15/9)

- "El exorcista" (22/9)

- "Invasión" (22/9)

- "El padre" (22/9)