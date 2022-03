'Euphoria' es el mayor fenómeno de HBO desde 'Juego de Tronos'

Ni 'Westworld' ni 'La materia oscura' ni 'The Nevers', la sucesora de 'Juego de Tronos' en HBO, al menos en el terreno de las audiencias, ha sido 'Euphoria'. El drama adolescente, que está inspirado en el formato israelí del mismo nombre, poco tiene que ver con la fantasía épica que rodeaba a Starks y Targaryens, pero sí que ha conseguido capturar la mirada del público a una escala casi insólita para la cadena de pago en las últimas décadas.

Zendaya en 'Euphoria'

La segunda temporada de 'Euphoria' ha vivido un crecimiento considerable con respecto a la primera, como ha ido demostrando desde que arrancara su emisión el 9 de enero. Como indica TVLine, la ficción ha alcanzado un nuevo máximo histórico con el cierre de la segunda entrega, que ha atraído a 6,6 millones de espectadores en Estados Unidos. Aquí también se tiene en cuenta el consumo a través de HBO Max, que ha sido un factor diferencial a la hora de anotar una cifra casi seis veces mayor que la firmada por el final de la primera temporada en agosto de 2019.

Pero el ascenso va mucho más allá, ya que los episodios de la segunda tanda promedian un total de 16,3 millones de televidentes, el mejor rendimiento de una temporada de una serie de HBO desde 2004, sin tener en cuenta a 'Juego de Tronos'. En mayo de 2019, el último episodio de la serie basada en la obra de George R.R. Martin congregó a 19,3 millones de fieles, englobando la mejor emisión lineal de la historia de HBO (13,6 millones) y las reproducciones en plataformas como HBO Go o HBO Now, ya que HBO Max todavía no existía. En cuanto al promedio de la octava temporada, cada episodio fue visto por 44,2 millones de personas una vez contabilizado el consumo más allá del día del estreno.

Pegados al móvil

El éxito de 'Euphoria' también ha cristalizado en las redes sociales. Según Twitter, como recoge Variety, la ficción creada por Sam Levinson ha sido la que más actividad ha generado en la red social a lo largo de la presente década en Estados Unidos. Las intensas dosis de melodrama adolescente ha dado pie a más de 30 millones de tuits relacionados con la segunda temporada, siendo algunos de los personajes más populares Rue, Nate y Fezco, a quienes veremos -si nada cambia- en la ya confirmada tercera temporada.