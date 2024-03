La verdad tras el retraso de 'Euphoria': gestación subrogada, el "no" de Zendaya y una fecha límite

Por Alejandro Rodera |

Tan solo un mes después del final de 'Juego de Tronos', HBO nos brindó otro fenómeno de masas: 'Euphoria'. Sin llegar a las cotas de popularidad del universo de hielo y fuego -una misión casi imposible-, la ficción desarrollada por Sam Levinson sí fue capaz de brillar con su estilizada propuesta y, sobre todo, por su caudal de talento emergente. Sin embargo, el éxito no ha ido de la mano de regularidad, ya que seis años después de aquel debut, tan solo hemos podido ver dos temporadas y dos especiales.

A lo largo de este lustro, la serie de corte juvenil, que demoró el rodaje de la segunda entrega,, que pospusieron una tercera tanda que, en principio, tendría que ver la luz en 2025. No obstante, ese horizonte se ha difuminado después de que la cadena de pago haya confirmado que, al no haber sido capaces de cumplir con los plazos,

"HBO y Sam Levinson sigue comprometidos con hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, permitiremos que nuestro cotizado reparto persiga otras oportunidades", rezaba el comunicado oficial del canal de Warner Bros. Discovery. En aquel momento, se matizó que el objetivo seguía siendo lanzar los nuevos episodios en 2025, sin llegar a detallar las razones que habían motivado el retraso del rodaje, pero ahora Variety ha arrojado luz sobre la situación al detallar los problemas que se están viviendo durante la preproducción.

Sydney Sweeney y Jacob Elordi en 'Euphoria'

Rue, en segundo plano

El anuncio de la renovación de 'Euphoria' por una tercera temporada se produjo en febrero de 2022 y, aunque Levinson estuvo implicado en ese momento en el convulso desarrollo de 'The Idol', el director y guionista no dejó del todo de lado su obra más aclamada. A comienzos de 2023, el cineasta presentó un esbozo de la temporada a HBO que contenía un salto temporal de cinco años y, tras entregar borradores iniciales, convenció a la cadena con las tramas de Sydney Sweeney y Jacob Elordi, aunque no recibió un feedback tan positivo por parte de su mayor estrella.

Según el medio estadounidense, Zendaya no se mostró conforme cuando empezó a leer los primeros guiones completos, que situaban a Rue en un rol secundario de detective privada, y le ofreció a Levinson su particular perspectiva sobre el futuro de su personaje. HBO tampoco aceptó ese viraje de Rue, llegando a vetarlo, aunque tampoco vio con buenos ojos las sucesivas modificaciones, entre las que se encontraba una propuesta de Zendaya por la cual Rue, una veinteañera ya sobria, se habría implicado en procesos de gestación subrogada.

Zendaya en 'Euphoria'

Diferencias creativas

Levinson intentó reajustar su visión inicial, afectado también por la muerte de Angus Cloud, que iba a tener un importante rol, pero los guiones entregados a finales de 2023 y comienzos de 2024 rebajaron el entusiasmo de HBO hasta el punto de llegar a plantearse la marcha de Levinson por los "desacuerdos creativos". Además, la cadena llegó a valorar rematar la serie con una película o especiales en vez de con una temporada, pero terminaron descartando esas opciones. A favor de Levinson jugó el apoyo mostrado por Sweeney, Elordi y Zendaya, que ya han firmado por una entrega completa, la cual quieren realizar junto al creador original.

Precisamente estas tres estrellas son las más solicitadas en la industria, y ese ascenso meteórico hace más complejo el encaje de agendas de cara al futuro. Aun así, Variety subraya que, a la espera de que los nuevos guiones salgan adelante, "la tercera temporada no está muerta y hay opciones de que se materialice". Remando en esa dirección, HBO le ha dado un amplio margen a Levinson, aunque lo que ha descartado totalmente la cadena de pago es iniciar la producción sin tener bien atados los libretos, a diferencia de lo que sucedió con la ya cancelada 'The Idol'.

Para que el guionista pueda cumplir con ese cometido, se ha citado a los actores a esperar nuevas noticias el 1 de octubre. HBO se ha comprometido a presentar al elenco un plan de rodaje definido con la intención de acometer esa filmación, que se extendería a lo largo de medio año y daría lugar a seis episodios en vez de los ocho habituales, en algún momento de 2025. Así pues, en otoño sabremos si 'Euphoria' sigue viva o si, por el contrario, sucumbe a las divergencias creativas experimentadas tras las cámaras.