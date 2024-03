Por Alejandro Rodera |

Poco después de su lanzamiento en América Latina y el Caribe, Max ya ha puesto el punto de mira en su siguiente objetivo: Europa. Previamente, se había anunciado que la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, surgida de la unión de fuerzas entre HBO Max y Discovery+, estaría disponible en el viejo continente en primavera, y ahora se ha confirmado que la transformación se producirá el 21 de mayo.

Zendaya en 'Euphoria'

A partir de ese día,. Más adelante, se acometerá el mismo cambio en Francia, Polonia, Países Bajos y Bélgica. De este modo, se extenderá en 25 países del continente y en 65 países en total,. El anuncio de la fecha, que se ha producido en el marco de Series Mania, ha ido de la mano de la confirmación de que "", al incorporar también la oferta de contenidos de Eurosport.

Las producciones de Eurosport se unirán al catálogo actual y futuro de HBO Max y a los contenidos de Discovery para dar lugar a un repertorio más amplio de títulos. Así pues, la el distintivo apartado de ficción, con títulos tan potentes como 'La Casa del Dragón' o 'The Last of Us', se entrelazará con el entretenimiento y el deporte en directo. "Max traerá una nueva experiencia de streaming a Europa con más del doble de la cantidad de contenidos actualmente disponibles en HBO Max", matiza el comunicado oficial, en el que se garantiza que la cobertura de los Juegos Olímpicos se podrá disfrutar sin coste adicional. De hecho, el evento deportivo estará incluido en todos los planes. Sí, planes en plural, ya que Max nacerá con una fragmentación de las tarifas bajo el brazo.

A diferencia de HBO Max, que tan solo cuenta con una opción de suscripción de 9,99 euros, Max tendrá tres: el plan Básico con anuncios, el plan Estándar y el plan Premium. Por el momento, no se han desvelado los precios asociados a cada una de las tarifas, pero para hacernos a la idea podemos fijarnos en los precios instaurados en Estados Unidos, donde el plan con anuncios cuesta 9,99 dólares, el normal sin anuncios se eleva a 15,99 dólares y el más premium se pone en 19,99 dólares. Aun así, cabe resaltar que el plan Básico con anuncios no estará disponible en España de lanzamiento. En cuanto a las particularidades de cada plan, son las siguientes:

Plan Básico con Anuncios

Tiene un coste menor e incluirá publicidad

Llegará primero a nueve países europeos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Francia y Bélgica) y, más adelante, a España

Los usuarios podrán ver contenidos en 2 dispositivos simultáneamente

Los contenidos estarán disponibles en resolución Full HD

Plan Estándar

Los usuarios pueden ver contenidos en 2 dispositivos simultáneamente

Los contenidos estarán disponibles en resolución Full HD

Hasta 30 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión

Plan Premium

Proporciona la mejor experiencia de consumo

Los usuarios pueden ver contenidos en hasta 4 dispositivos simultáneamente

Resolución Full HD o 4K, y con sonido Dolby Atmos (según disponibilidad)

Hasta 100 descargas de contenidos disponibles para verlos sin conexión, aunque se aplicarán límites

A esas tres ventanas de suscripción se podrá añadir un suplemento conocido como Complemento Deportes, cuyo precio también se desconoce por ahora, y que "ofrecerá a los aficionados una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, incluidos los Grand Slams de tenis, como el Open de Australia, Roland-Garros; las tres Grandes Vueltas de ciclismo: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y todos los grandes campeonatos mundiales y Copas del Mundo de deportes de invierno", según asegura Warner Bros. Discovery. Sin embargo, los derechos variarán en función de los países, aunque en todos los países se incluirá Eurosport entre la variable selección de canales lineales en directo. Además, en España Max contará con los derechos exclusivos de la UFC.

Complemento Deportes

Ofrecerá la cobertura de eventos deportivos, las señales lineales en directo de Eurosport 1 y Eurosport 2 y mucho más

Los clientes deberán comprobar la disponibilidad de los derechos en sus respectivos países

La disponibilidad de los derechos/contenidos varía según el país

Los usuarios pueden ver contenidos deportivos en 2 dispositivos simultáneamente (de los dispositivos disponibles en su plan)

Así será la migración

Con el objetivo de que el cambio sea lo más leve posible a nivel de esfuerzo de los usuarios, se asegura que los clientes de HBO Max mantendrán "sus perfiles actuales y su historial de visionado". En cuanto a la instalación de la app, en algunos casos la aplicación de HBO Max se actualizará directamente a Max y en otros, dependiendo del dispositivo y el sistema operativo, se lanzará un aviso desde HBO Max que indicará cómo descargar la nueva app. Por su parte, los suscriptores de Discovery+ y la app de Eurosport tendrán que esperar para conocer cómo efectuar su salto a Max.

Otra duda relativa a la migración es cómo afectará la fragmentación del plan único de HBO Max para quienes ya estén suscritos. Warner Bros. Discovery tampoco se ha pronunciado en este sentido, por lo que tendremos que esperar a su siguiente comunicación para despejar dudas, pero una vez más podemos fijarnos en lo que ha sucedido al otro lado del Atlántico. "Los actuales suscriptores de HBO Max, tanto quienes se hayan suscrito directamente a la plataforma o quienes estén suscritos a través de un tercero que comercialice suscripciones a la plataforma, tendrán acceso a Max desde el día de su lanzamiento. Los suscriptores actuales conservarán el precio y funcionalidades de su plan actual por tiempo limitado luego del lanzamiento de Max", indicaba la compañía cuando Max llegó a América Latina.

En Estados Unidos, ese plazo fue de al menos seis meses, forzando después a los usuarios de la plataforma previa a decantarse por uno de los nuevos planes. En este punto puede surgir otra duda: ¿y si estoy disfrutando de la oferta del 50% para siempre? "Aquellos que se hayan suscrito directamente a HBO Max y cuenten con la oferta de lanzamiento del 50%, facturada a través de HBO Max, conservarán el descuento mientras cumplan con los términos y condiciones de esa promoción", se avisaba en Latinoamérica. En cualquier caso, estas condiciones no se aplicarán necesariamente a España, por lo que habrá que aguardar para descubrir el resto de detalles del desembarco de Max.