HBO encarga 'The Son', la nueva colaboración entre Jake Gyllenhaal y Denis Villeneuve

HBO apostará por dos parejas consagradas en su nuevo proyecto, 'The Son'. La primera es la integrada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que han dejado huella en la cadena de pago como showrunners de 'Westworld', y la segunda es la que forman el actor Jake Gyllenhaal y el cineasta Denis Villeneuve, que en 2013 sorprendieron con los thrillers "Prisioneros" y "Enemy". Ambos tándems confluirán en la adaptación de la novela homónima de Jo Nesbo, que en principio ha recibido luz verde como miniserie, pero que podría dar pie a una potente franquicia.

Jake Gyllenhaal en "Enemy"

'The Son' tiene como protagonista a un exconvicto adicto a la heroína que se ve inmerso en el mundo del crimen y la corrupción de Oslo. Gyllenhaal encarnará a este personaje en busca de una brutal venganza, y además ejercerá de productor ejecutivo del proyecto a través de su compañía Nine Stories, que cuenta con los derechos del libro. Por su parte, Villeneuve producirá y participará como director, mientras que Joy y Nolan serán los showrunners junto a Lenore Zion ('Billions') .

Como relata Variety, Gyllenhaal le hizo llegar el libro a Villeneuve, que tras devorarlo aceptó formar parte del proyecto en el que será su irrupción en la pequeña pantalla tras afianzarse en la industria con "La llegada" y "Blade Runner 2049". Además, el director canadiense, que tiene pendiente el lanzamiento de "Dune", también se encargará de realizar el piloto de 'Dune: The Sisterhood', la ficción original de HBO Max que beberá del universo creado por Frank Herbert.

Fórmula ganadora

La etiqueta de miniserie se ha convertido en una de las más socorridas por parte de HBO. En el último año se han acogido a ella títulos como 'The Undoing', 'El visitante', 'La innegable verdad' o 'Perry Mason', aunque, por ejemplo, esta última ya ha sido renovada por una segunda temporada. Por lo tanto, la oportunidad de 'The Son' de ser un proyecto a largo plazo no está descartada. En primera instancia se planteó adaptarla como película, pero finalmente la disfrutaremos en formato episódico, en el debut de Gyllenhaal como protagonista de una serie.