'Euphoria' regresa el 7 de diciembre a HBO España con el primero de dos episodios especiales

HBO ha anunciado la emisión de dos episodios especiales que servirán de preámbulo a la segunda temporada de 'Euphoria', cuyo rodaje se presenta especialmente complicado por la irrupción de la pandemia global. La propia protagonista de la ficción adolescente, Zendaya, había dejado caer recientemente la posibilidad de realizar algún capítulo que sirviese de puente entre las dos temporadas y evitase que el público se olvidase de Rue, Jules y compañía.

Zendaya vuelve en los nuevos episodios de 'Euphoria'

La plataforma en la que se emite lo ha hecho ya oficial y finalmente no será uno sino dos episodios especiales. El primero de ellos se estrenará el 7 de diciembre en HBO España, de forma simultánea a su emisión en Estados Unidos. Zendaya, que recientemente ganaba un Emmy a Mejor Actriz de Drama, lo confirmaba en sus redes sociales: "Los hemos echado mucho de menos. Muy pronto, dos episodios especiales de 'Euphoria'".

La recaída de Rue

Este episodio estará ambientado en el periodo navideño y retomará la acción donde se quedó al final de la primera temporada, con una Rue que se precipita de nuevo en sus adicciones. La sinopsis ofrecida por HBO no deja ninguna duda sobre el misterioso número musical que cerró la primera tanda de capítulos. Así pues, después de que Jules (Hunter Schafer) la dejara en la estación de tren, Rue sufre una recaída a la que tendrá que hacer frente mientras celebra la Navidad.

Este primer episodio, que lleva por título "Los problemas no duran siempre" ("Trouble don't last always"), está escrito y dirigido por el creador de la serie, Sam Levinson. Según explicó la protagonista, será una entrega reducida en la que, por motivos sanitarios, se contará con pocos personajes. Por tanto, no se producirán escenas como las famosas fiestas multitudinarias de la serie. A Zendaya le acompañará Colman Domingo, que ya apareció en la primera temporada dando vida a Ali.