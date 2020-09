Helena Resano anuncia que tiene coronavirus: "Estamos en casa, confinados y recuperándonos"

La pandemia del coronavirus sigue azotando a nuestro país y es que ya se cuentan por miles los españoles que se han contagiado del Covid-19 en esta segunda oleada del virus en España. Pues bien, entre ellos encontramos a una de las principales presentadoras de Atresmedia, Helena Resano. La presentadora del exitoso informativo 'laSexta noticias 14h' ha sido la propia encargada de dar la noticia en sus redes sociales. Esta lo ha hecho en dos mensajes publicados en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, respectivamente.

Helena Resano, presentadora de 'laSexta noticias 14h'

"Me asomo por aquí para contaros que el lunes por la tarde, tras empezar mi hija con síntomas, me hice una PCR. Salió positiva. Estamos en casa, confinados, con síntomas leves, recuperándonos. Mucho ánimo a todos los que están pasando por eso. Gracias enorme a todos los sanitarios que están trabajando y cuidando de nosotros. Nos vemos pronto en 'laSexta noticias"', ha escrito la periodista en su perfil oficial de Twitter. De esta forma, la periodista está ya en cuarentena, un tiempo que pasará en su hogar junto a su familia, que también debe permanecer aislada.

Gran apoyo en redes sociales

Tras este mensaje, no han sido pocos los rostros conocidos que han querido darle ánimos públicamente para que pueda superar el virus sin problema algunos. "Mucho ánimo, compañera. Estamos a tu lado y ya te echamos de menos. ¡"Te esperamos pronto de vuelta! Cuídate mucho", la ha escrito su compañera de informativos Cristina Villanueva, mientras que la presentadora de Atresmedia Sandra Golpe, le ha dedicado también otro emotivo mensaje en el que podíamos leer: "Muchos besos, Helena!! Cuidaos!!!". Por su parte, Esther Vaquero se unía con un "Cuidados!! Un beso grande" y María Escario lo hacía también con un texto en el que escribía: "Mucha suerte Helena y ánimo a toda la familia. Esperamos verte pronto. Abrazo". No han sido los únicos y es que otros rostros como Andrea Ropero, Ángeles Blanco o Ana Pastor se han sumado también.

Otros famosos con coronavirus

En los últimos días, otros rostros conocidos han anunciado públicamente también que han sido contagiados de coronavirus Covid-19. Una de ellas es por ejemplo la presentadora de Movistar+ Susi Caramelo. "Para todos los que pensabais que era una diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR. Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada", escribía con humor la presentadora de 'Caramelo' en sus redes sociales. Por su parte, Roberto Leal también anunciaba días atrás su contagio y comunicaba que Manel Fuentes iba a cubrir su hueco en 'Pasapalabra' el tiempo que estuviese de cuarentena para superar el virus.