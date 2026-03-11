Henar Álvarez se muda a La 1: 'Al cielo con ella' estrenará etapa con Shakira como primera invitada

Por Redacción |

Radiotelevisión Española prepara el salto de 'Al cielo con ella' a La 1. El formato presentado por Henar Álvarez cerrará este domingo su etapa en La 2 para iniciar próximamente una nueva era en la cadena principal del ente público. El programa de Producciones del Barrio ampliará así su escaparate tras consolidarse en el segundo canal de la corporación, siguiendo una estrategia similar a la aplicada en su día con Marc Giró y su 'Late Xou'.

Shakira concederá su única entrevista en España a 'Al cielo con ella'

La última entrega en La 2 se emitirá este domingo, 15 de marzo de 2026 a las 22:30 horas, y contará con Nacho Duato y Lidia San José como invitados. Además, el programa ofrecerá un adelanto de una de sus próximas entrevistas: la conversación con Shakira que inaugurará esta nueva etapa cuando el espacio llegue al prime time de La 1.

La cantante colombiana será así la primera invitada del programa en su desembarco en la cadena principal de TVE. Su presencia supone también su regreso televisivo a España tras su mediática ruptura con Gerard Piqué. Una jugosa entrevista que no pasará por 'El hormiguero' ni por 'La revuelta', dos de los grandes escaparates promocionales del prime time. El encuentro se grabó en México, donde la artista cerró recientemente su gira americana con un multitudinario concierto en el Zócalo de Ciudad de México.

Henar Álvarez se muda a La 1 con 'Al cielo con ella'

Una apuesta consolidada en La 2

No es la primera vez que Shakira colabora recientemente con RTVE. La artista, grabado en el Hard Rock Live de Miami, donde interpretó el tema 'Soltera'. Probablemente, en ese momento se gestó su participación en este espacio con una entrevista.

'Al cielo con ella' inició su recorrido en noviembre de 2024 en RTVE Play, donde firmó el mejor estreno original de la historia de la plataforma de streaming. Posteriormente dio el salto a La 2, donde ha emitido su segunda temporada en la noche de los domingos. En febrero anotó un 3% de cuota y 377.000 espectadores de media, mientras que el pasado 8 de marzo alcanzó uno de sus mejores registros con un 4% de share y 507.000 seguidores. Ahora, Henar Álvarez prepara las maletas para probar suerte en La 1.